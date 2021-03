Dulce María aclara su relación con excompañeros de RBD tras sus polémicas declaraciones

"Yo no participé en el live porque me dejaron de hablar. No, eso no es verdad, se entendió todo mal. No, no, yo no participé por mi embarazo, por la maternidad", comenzó aclarando la actriz y cantante mexicana sobre su ausencia en el exitoso concierto que ofreció RBD a finales del año pasado. "Lo que dije fue que de un mensaje que mandé de lo último no me contestaron y ya no hablé más de eso con ellos, pero en ningún momento es para que piensen mal. Al contrario. Yo a todos les tengo un cariño y respeto por todo lo que hemos vivido".