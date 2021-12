Dulce asegura que Juan Gabriel tuvo dos hijos más que no reconoció La cantante e íntima amiga del fallecido divo de Juárez reveló que éste le confesó la existencia de varios hijos. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La herencia del fallecido cantante Juan Gabriel continúa en disputa entre quienes aseguran ser hijos legítimos del divo de Juárez, y ante el cuestionamiento sobre el número de descendientes del famoso intérprete, su amiga y confidente Dulce confirmó que existen varios hijos no reconocidos. La cantante mexicana no escondió su conocimiento de por lo menos dos hijos más del popular cantautor, a quienes conoció a través de íntimas pláticas con el intérprete. "Hay un niñito muy chiquito y hay uno muy grandote que es médico, que además era el orgullo de Alberto, su gran orgullo", expresó a la prensa mexicana, refiriéndose al nombre de pila del cantante. "Ese nunca va a salir [al público] tampoco porque a él no le interesa. Es un muchacho triunfador, lo heredaron en vida, era el gran orgullo de su padre y es un muchacho guapísimo además. Sí tiene más hijos". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Dulce aseguró haber visto a los hijos en fotografías que Juan Gabriel compartió con ella. "Tenía fotos yo de su hijo el doctor, pero me robaron el teléfono y ahí se fue todo fíjate, qué lástima", expresó. "A mi él me platicaba, nada más, él me contaba. Sí sé que hay una criaturita, un pequeño, sé que hay otro que tuvo con una muchacha allá en Estados Unidos, de ese no se sabe tampoco nada, pero quien sabe cuántos más habrá regados". Juan Gabriel Juan Gabriel | Credit: Mezcalent La cantante aseguró que a estos hijos no les interesa hacer público su parentesco con el cantautor, ya que viven una vida fuera de las cámaras. "No les interesa la fama. Si les fueran a dar mucho dinero, a lo mejor sí. Pero si no, ¿para qué? Para qué van a quebrar su intimidad, su privacidad", dijo. Dulce lamentó los escándalos que ha vivido la familia, incluyendo el incidente de violencia doméstica que enfrenta Joan Gabriel. "Pobrecitos. Yo creo que fueron muchachos que les faltó tiempo… Les faltó tiempo de calidad con su padre y tal vez con… no sé si tuvieron mamá. Me da pena porque los conocí chiquitos. Esperemos que compongan su camino y que les vaya mejor", puntualizó. Las declaraciones de Dulce se suman a las revelaciones del exmánager del cantante, Jesús Salas, quien el pasado mes de noviembre confirmó la existencia de estos dos hijos al programa de televisión Sale el Sol. "Ellos [los hijos] no aparecen. Yo lo sé porque éramos amigos íntimos y me enteraba, pero nunca han aparecido, nunca han molestado y pues qué bueno", dijo. "Sé que existen, pero nunca han aparecido". El divo de Juárez falleció a causa de complicaciones derivadas de una arteriosclerosis cardiovascular en Santa Mónica, California, en agosto del 2016. Desde entonces, supuestos familiares no reconocidos han buscado obtener beneficio económico de su herencia.

