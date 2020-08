El dramático cambio de Christian Bale, actor de Batman Christian Bale, intérprete de Batman, ha vuelto a sorprender a sus fanáticos al aumentar de peso y transformarse para su nueva película. Por Lissy De La Rosa Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Christian Bale, siempre recordado por su interpretación de Batman en las cintas Batman Begins, The Dark Night y The Dark Night Rises, ha sufrido una nueva transformación física increíble para su nueva película. El actor, que se distingue por realizar sus papeles en el cine con realismo y dramatismo, nos tiene acostumbrados a sus continuos cambios físicos. En su personaje de Batman lucía delgado, pero en forma. Mientras en la cinta The Fighter, bajó muchísimo de peso. Al punto de verse en los huesos. Ese rol le mereció un Oscar en el 2011. Pero ¿por qué esta vez Christian Bale luce con varias libras de más? El actor interpreta a Dick Cheney, quien fuera vicepresidente de Estados Unidos durante el mandato de George W. Bush, del 2001 al 2009. Image zoom SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Image zoom Por eso, si te fijas bien en las fotografías, tiene las cejas más claras. La película en la que está trabajando Bale se titula Backseat y en estos momentos está en proceso de preproducción. Para la misma ganó bastante peso por el rol que deberá interpretar. El actor fue visto el pasado 2 de septiembre en el Festival de Cine Telluride en Colorado. Durante el evento, Bale recibió el Telluride Silver Medallion en reconocimiento a su labor en la industria del cine. Como establecimos en el comienzo de la nota, Bale no es ajeno a esos dramáticos cambios físicos. El aumento de peso para un personaje también lo había hecho cuando interpretó a Irving Rosenfeld en American Hustle. Impresionante como luce ahora, ¿cierto? ¿Qué te parece su transformación?

El dramático cambio de Christian Bale, actor de Batman

