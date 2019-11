Drake: sus romances oficiales y sus casi-casi parejas By Carolina Trejos ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next Ahora que Kylie Jenner le ha puesto el ojo a Drake, el cantante canadiense puede presumir que la hermana de Kim Kardashian se suma a la lista de bellas mujeres con las que ha sido vinculado. Algunas relaciones fueron de amistad, otras colaboraciones musicales, pero con la mayoría hubo algo de química. ¡Repasa la lista! Empezar galería Kylie Jenner Image zoom Rich Fury/Getty Images Todavía no sabemos si es del todo cierto, pero la verdad es que ayuda. Tras la separación de Travis Scott y Kylie Jenner por supuestas infidelidades del cantante, la empresaria podría haber recuperado la ilusión en esto del amor gracias a otro músico. ¿Quién es el afortunado? Pues se trata de Drake, el hombre que también se ganó el corazoncito de Jennifer López. Según apunta la revista PEOPLE, una fuente cercana ha revelado “que han pasado tiempo juntos últimamente”. 1 de 11 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Jennifer López Image zoom Jennifer López/Instagram El año pasado, insistentes fueron los rumores de un posible noviazgo con Jennifer López, el rapero Drake publicó una fotografía que podría indicar que la pareja sostiene una relación sentimental. En la imagen, el intérprete de “Hotline Bling” aparece abrazando cariñosamente a la Diva del Bronx de 47 años, quien también compartió la imagen en su popular cuenta de Instagram. Mientras algunos fans estuvieron encantados con la idea de un posible romance entre López y Drake, la cantante Rihanna dejó de seguir a la exesposa de Marc Anthony en Instagram, reportó People. 2 de 11 Applications Ver Todo Rihanna Image zoom Hablando de la oriunda de Barbados, fue ella quien cautivó el corazón de Drake en el 2011. Si bien nunca lo confirmaron, las imágenes que aparecían de ellos juntos en cada evento indicaban todo lo contrario. 3 de 11 Applications Ver Todo Advertisement Rosalyn Gold-Onwude Image zoom BRYAN R. SMITH/AFP via Getty Images Si bien nunca confirmaron o negaron su romance, la reportera de la NBA fue una de las rumoradas novias de Drake. Los dos se unieron gracias al baloncesto en 2015, pero “lo primero fue la conexión porque somos negros y judíos”, dijo Drake. “Tenemos eso en común”. 4 de 11 Applications Ver Todo Bella Hadid Image zoom Dimitrios Kambouris/Getty Images Después de lanzar su álbum, Scorpio, comenzaron a surgir rumores de que Drake y Hadid tenían una relación secreta, gracias a la letra de su canción “Finesse”, donde él decía que viajaba a Nueva York para ver a alguien especial: “Las semanas de la moda son más tuyas que mías”. 5 de 11 Applications Ver Todo Sophie Brussaux Image zoom Instagram/ Sophie Brussaux Drake confirmó que Brussaux, un artista francés y ex estrella pornográfica, era la madre de su hijo Adonis. En una de sus canciones, el rapero insinuó que solo había visto a Brussaux “dos veces” y que no están juntos. 6 de 11 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Advertisement Nicky Minaj Image zoom John Shearer/BBMA2017/Getty Images for dcp) Los rumores de romance en torno a la relación de Drake y la rapera Nicky Minaj no cesaron desde que ambos empezaron a colaborar juntos. Pero, todo se quedó como una bonita amistad puesto que la cantante reveló que se casó con su novio Kenneth Petty. 7 de 11 Applications Ver Todo Taylor Swift Image zoom Instagram/Drake ¿Colaboración o romance? La cantante estadounidense también cayó en esta lista. 8 de 11 Applications Ver Todo Heidi Klum Image zoom Kevin Mazur/WireImage En febrero de 2018, Klum reveló en el Show de Ellen DeGeneres, que Drake era su favorito en un puñado de otros famosos. El rapero “In My Feelings” aparentemente tomó nota, ya que Klum reveló en su próxima visita al programa en septiembre que más tarde obtuvo su número a través de un amigo en común, pero ella ya había conocido a su ahora esposo, Tom Kaulitz. 9 de 11 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Advertisement Hailey Baldwin Image zoom Marc Piasecki/GC Images Drake y la ahora esposa de Justin Bieber estuvieron saliendo “casualmente” por un tiempo, reveló una fuente a People. Se conocieron por medio de amigos. Sin embargo, parece que Drake es el tipo de hombre que le gusta a la modelo: canadiense y con buen tono de voz… ¡como Bieber! 10 de 11 Applications Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Advertisement La galería al completo Advertisement EDIT POST

Close View image Drake: sus romances oficiales y sus casi-casi parejas

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.