¿Drácula o Maluma? ¡Los dientes de vampiro del cantante que venció en los VMas! ¡Papi Juancho se llevó el premio! También triunfó con los colmillos de vampiro que lució y que no dejaron a nadie indiferente. Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Rodeado de las regulaciones propias de la situación que estamos viviendo para evitar en la medida de lo posible los contagios de COVID-19, hoy se celebró la nueva edición de los MTV Video Music Awards, más conocidos como los VMas, y en él se rindió homenaje a la ciudad de Nueva York, azotada recientemente por la terrible pandemia del coronavirus. Maluma se alzó con el premio a Mejor Canción Latina con su tema “Qué Pena”, ft. J Balvin. Los otros nominados fueron Anuel AA ft. Daddy Yankee, Ozuna, Karol G & J Balvin por “China”; Bad Bunny con “Yo Perreo Sola” Black Eyed Peas ft. Ozuna & J. Rey Soul con“MAMACITA”, J Balvin con “Amarillo” y Karol G ft. Nicki Minaj con “Tusa”. Así celebró el intérprete de Hawai su premio: “Siempre soñé con esto… Lo comparto con Mi Pueblo MEDELLÍN y mi Parcero J Balvin. 2020, año difícil, ¡pero vamos pa’ lante mi gente!” exclamó. J Balvin, quien ha sido golpeado fuertemente por el coronavirus, le comentó bajo su post con manitas de agradecimiento. Sin duda, una alegría merecida para ambos. La ropa que vistió durante su actuación fue un diseño de él mismo para Olivier Rousteign de Balmain y que es parte de la próxima colección de la prestigiosa casa. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Así de bello estaba el cantante listo a punto de salir a escena, con el pelo rubio platino y un look verde de lo más favorecedor firmado por Versace. Pero lo mejor vino después, tras la foto, en la que el colombiano mostró un clip en el que sonreía para dejar ver unos colmillos tipo Drácula que despertaron pasiones en sus redes. Image zoom “¡Muérdeme ya!” escribía el diseñador Phillipe Blond; “Para que me muerdas…”, comentó Jay Colindres; “¡Quiero un beso de vampiro!”, apuntó una brasileña. ¡Bravo Maluma! Un premio más para tu ya exitosa trayectoria.

