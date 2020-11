Close

Draco Rosa quiere crear conciencia sobre la salud mental Draco Rosa quiere apoyar a quienes la están pasando mal en estos tiempos de pandemia; para ello, se sumó a una original iniciativa. Por Carolina Amézquita Pino Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Receptivo a los conflictos internos que la pandemia ha generado en los seres humanos, Draco Rosa aceptó sumarse a un reto, cuyo fin es ayudar a crear conciencia sobre la salud mental que se ha visto vulnerada tras los últimos acontecimientos que obligan a las personas a quedarse en un encierro involuntario. RELACIONADO: Tras varios años de ausencia, Draco Rosa regresa a la música Image zoom “En estos tiempos difíciles, estamos con la incertidumbre de quedarnos todos en casa”, dijo Rosa en un video que dio a conocer en su cuenta de Instagram. “A veces nos llega la pena negra, la tristeza y ese peso que cae tan fuerte que se le conoce como depresión. Tengo muchos amigos que la están pasándola mal”. Image zoom Credit: Draco Rosa Instagram Ante ello, el cantante, tras ser nominado por un amigo, accedió a formar parte del Push up challenge que consiste en realizar por 30 días 30 push up. Quiere que otras personas se unan para hacer una cadena fuerte que se sienta como un verdadero respaldo hacia quienes están sufriendo a nivel anímico o mental por esta situación. “Lo hago por el amor a la humanidad, por la oportunidad de estar vivo. Ser solidario, solidaridad con la familia, los hermanos que la están pasando mal”, advirtió. “Somos todos energía. Así que apoyen y a través de otros amigos [inviten a continuar con dicha iniciativa]”. Image zoom Credit: Draco Rosa Instagram SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El compositor, quien reveló que está pasando este tiempo al lado de su familia, prometió nominar a alguien más, pero en esta ocasión quiso reservarse el nombre para darlo a conocer en días próximos. Draco Rosa reveló, el pasado mes de octubre, que ya no debe injerir medicamentos fuertes, que le dieron como seguimiento del cáncer que sufrió; sin embargo, seguirá tomando algunos suplementos y vitaminas.

Close Share options

Close Close Login

Close View image Draco Rosa quiere crear conciencia sobre la salud mental

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.