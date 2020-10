Close

Buen Vivir: Lo que no sabías del Dr. Campos Tres veces a la semana, el experto en antienvejecimiento compartirá a través de las redes sociales de People en Español y Ponte Bella videos con importantes consejos sobre cómo vivir más saludable y feliz. Por Leonela Taveras Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Hoy lanzamos una alianza de colaboración entre People en Español y el Dr. Daniel Campos a través de un nuevo segmento sobre belleza y bienestar: Buen Vivir Tips. El Dr. Campos, quien se especializa en procedimientos estéticos no invasivos y de antienvejecimiento, comparte de qué se trata este proyecto que busca educar a la comunidad latina y darle mejores herramientas para vivir más saludable y feliz. Image zoom Cortesía ¿Cuál es tu visión para el Buen Vivir? Buen vivir es un concepto que llevo practicando y compartiendo con mis pacientes durante muchos años. El Buen Vivir o “Vivir bien” va más allá de lo obvio, o como dice el dicho más de lo que parece. Para hacerlo, uno no solo debe sentirse y verse bien, sino también estar feliz con sus logros, tanto personalmente como dentro de nuestra comunidad. Y qué mejor manera de lograr el Buen Vivir que educar a nuestra audiencia para que tengan todas las herramientas para vivir más y verse bien a pesar de su edad. Esa es precisamente mi visión para el Buen Vivir, que seamos una comunidad mejor, próspera y saludable a través del poder de la educación para la salud y el bienestar. ¿Por qué el Buen Vivir es importante hoy? Vivimos tiempos muy convulsos. Especialmente desde que la COVID-19 hizo su debut en Estados Unidos. [Desde] marzo, todos hemos sentido la necesidad de tener esa voz de esperanza y guía para llevarnos más allá de esta crisis. Todos queremos volver a la normalidad y sentirnos vitales y hermosos de nuevo. Al brindarle a nuestra audiencia consejos para que se sientan saludables y se vean bien y con esperanza en el futuro, seremos parte de ese esfuerzo de recuperación para que nuestra comunidad vuelva a la normalidad. Además, con tantas disparidades de salud y familias de bajos ingresos en nuestra comunidad, tener tal variedad de información bien investigada de una fuente confiable como People en Español puede realmente hacer una diferencia para aquellos que carecen de recursos para buscar atención personalizada. Realmente creo que el Buen Vivir contribuirá a reducir la brecha de acceso a la información sobre el bienestar que la comunidad latina en Estados Unidos todavía está experimentando en 2020. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¿Cuáles son algunos ejemplos de lo que se discutirá en esta nueva franquicia? Buen Vivir brindará a nuestra audiencia información concisa y efectiva sobre temas que van desde la salud, la nutrición, el bienestar, la belleza, los remedios caseros, el fitness y mucho más. Por ejemplo, ¿sabías que el ayuno intermitente no solo es un método eficaz para perder peso sino también una excelente práctica para controlar la diabetes? Especialmente en la comunidad latina, ya que tenemos alrededor del 50 por ciento de posibilidades de volvernos diabéticos y a una edad más temprana en comparación con el 40 por ciento en nuestra contraparte caucásica. ¿O que [una] crema para los ojos contiene más ingredientes activos que una crema humectante normal que se puede usar en áreas propensas a las arrugas, como alrededor de la boca? Este es el tipo de información que discutiremos a través de Buen Vivir. ¿Puede describir en una oración o dos cómo tu experiencia enriquecerá este programa? Antes de convertirme en el doctor de las estrellas, como me llaman algunos en los medios, trabajé como enfermero de cabecera durante muchos años y aprendí que las necesidades de una persona van más allá de recuperar nuestra salud. Todos necesitamos sentirnos amados, vitales, comprendidos, hermosos, felices. ¡Y eso es algo que siempre tengo a la vista y que será parte integral del Buen Vivir!

