Dormitorio de Carolina Sandoval causa sensación en redes por su decoración navideña: "Parece de cuento de hadas" La periodista e influencer reconoció que es la primera vez que decoran su habitación en esta fecha. El resultado no dejó indiferente a nadie. "Es una obra de arte". Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Carolina Sandoval Carolina Sandoval | Credit: Mezcalent La semana pasada, Carolina Sandoval hizo a través de las redes sociales la inauguración de la decoración navideña de su hogar. "Dos días se llevó la decoración, 48 horas, desde la mañana hasta la noche y de verdad la casa no solo huele a Navidad, se vibra la Navidad", contaba la expanelista del programa ¡Suelta la sopa! en una entrevista con People en Español. La sala, sin embargo, no es el único lugar de la casa en el que se respira navidad. "Cada área de la casa está con navidad, hasta el lugar en donde menos cree la gente hay navidad", explicaba la carismática periodista de origen venezolano. No mentía. La habitación en la que duerme la influencer también cuenta con su propia decoración navideña, que incluye un espectacular árbol de Navidad que ha dejado con la boca abierta a muchos. "Primera vez que me decoran mi habitación en esta fecha", reconoció Carolina. "Y estoy feliz". Carolina Sandoval Credit: Instagram Carolina Sandoval Gran parte de su felicidad se debe al joven diseñador venezolano Luis Brito, cuyo talento y creatividad inundaron de magia, color e ilusión su hogar en esta época navideña. "Mi corazón no sabes lo especial que me haces sentir. Gracias por tu arte porque esto es una obra de arte", expresó la periodista a través de las redes sociales. Carolina Sandoval Credit: Instagram Carolina Sandoval La decoración navideña del cuarto de Carolina no dejó indiferente a sus seguidores, como prueban los cientos de comentarios que no tardaron en invadir su publicación. Carolina Sandoval Credit: Instagram Carolina Sandoval "Parece de cuento de hadas", comentó una persona tras ver las imágenes. "Es un sueño, disfrútalo", escribió otra persona. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Como era de esperar, no todos los mensajes fueron en esa línea. "Muy exagerado para un dormitorio", se puede leer en otro de los comentarios. Carolina Sandoval Credit: Instagram Carolina Sandoval "Se me hace demasiado, muy agobiante", opinó otra persona. Exagerado o no, lo cierto es que nadie puede negar que es una auténtica obra de arte.

