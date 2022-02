Conoce la historia de Donovan Carrillo, el primer patinador artístico olímpico de México en 30 años Donovan Carrillo es un joven de 22 años que ha tenido que sortear muchos obstáculos para poder competir en una disciplina que es difícil de practicar en su natal México; también ha tenido que enfrentarse a los estereotipos. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El patinaje artístico sobre hielo es un deporte poco practicado en México; por ello, es un logro que Donovan Carrillo, su representante en los Juegos Olímpicos de Invierno en Beijing 2022, haya asistido tras 30 años de ausencia de este país y, sobretodo, que lograra la clasificación a la competencia final del programa largo. Este joven da a conocer lo difícil que ha sido convertirse en un profesional y las barreras que ha tenido que sortear para alcanzar sus sueños. Todo comenzó con una historia de amor, cuando el jovencito acompañaba a su hermana Daphne a clases de patinaje sobre hielo. Ahí conoció a una niña que le robaría el corazón y lo hiciera interesarse por este deporte. "Cuando me tocaba dejar o recoger a mi hermana en la pista de hielo, aprovechaba para platicar con la niña que me gustaba", mencionó al medio AFP. Pero como el patinaje sobre hielo no es una disciplina habitual en México y se cuenta con pocos lugares especializados para practicarlo, el chico estrenaba en pistas de los centros comerciales de Guadalajara, Jalisco, donde nació. Luego, tuvo que buscar oportunidades en Guanajuato, donde se mudó para practicar en pistas amateur. Ante la falta de patrocinadores, su familia obtuvo el apoyo de amigos y allegados que lo ayudaron para que pudiera asistir a competencias internacionales. Donovan Carrillo Credit: Donovan Carrillo Instagram SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Mi familia hizo un gran sacrificio. Además hay muchas personas que me han dado un donativo para impulsar mi carrera, hemos organizado muchas colectas, otros me regalaron cosas para rifarlas y de ahí saco dinero para competir", mencionó a, diario mexicano As. "Todo ha salido gracias a las personas que me han ayudado para poder seguir cumpliendo mis metas y para seguir en este deporte". Carrillo también ha debido sortear críticas y agresiones, que no lo han detenido. Incluso, se enfrentó a sus detractores porque ha sido presa de homofobia. "No me molesta que me llamen gay porque no lo soy. Me enfurece que vean la palabra gay como una burla o un insulto a mi esfuerzo", advirtió en su cuenta de Twitter. "Es muy importante que desde niños, los padres fomenten que el futbol o el basket lo puede practicar una niña porque a veces esos deportes son muy estereotipados al igual que el patinaje", agregó a As. Donovan Carrillo solo quiere honrar con su trabajo a quienes lo han apoyado y lo hará este miércoles 9 de febrero en la competencia final de Beijing 2022.

