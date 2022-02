El comediante Donny Davis muere a los 43 años El famoso comediante y bailarín Donny Davis, quien compartió escenario con grandes estrellas como Britney Spears, Mariah Carey o Miley Cyrus, falleció este martes. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Donny Davis Donny Davis | Credit: Hollywood To You/Star Max/GC Images El famoso comediante y bailarín Donny Davis, quien compartió escenario con grandes estrellas como Britney Spears, Mariah Carey o Miley Cyrus, falleció este martes en Las Vegas, NV, a los 43 años. Davis fue encontrado sin vida en una habitación del Hotel y Casino Resorts World de la ciudad del pecado, según informó el canal local 8 News Now. Poco antes de las 6 a.m., la policía entró en la habitación tras responder a una llamada. Hasta el momento no ha sido revelada la causa de muerte. El productor y empresario Jeff Beacher, quien trabajó junto a Davis, lo alabó en un comunicado a TMZ. "Donny rompió barreras en la comunidad de personas pequeñas y fue una inspiración para sus compañeros. Lo extrañaremos terriblemente, pero su legado y el impacto que tuvo en quienes lo amaban vivirán para siempre", aseguró. Varios son los famosos que han manifestado su tristeza ante la repentina muerte del comediante. "Gracias por tantas risas y grandes recuerdos, descansa en paz, ángel", escribió Demi Lovato en sus historias de Instagram. Por su parte, el actor Ryan Phillippe dijo sus redes sociales del fallecido: "Era una dínamo, con más confianza de la que jamás podría esperar tener… Era imposible estar cerca de él sin pasar un buen rato. Su energía era ilimitada y sacó todo lo que pudo de la vida con el tiempo que tuvo aquí. Una buena lección para todos nosotros. Ya te extraño, amigo. Descansa en paz y causa estragos en el cielo. Eres inolvidable🙏". Paris Hilton también lamentó la muerte del artista. "Es muy triste escuchar sobre Donny Davis. Siempre hizo que todos a su alrededor sonrieran y se alegraran. Era una leyenda y realmente lo extrañaremos", dijo en Instagram junto a varias fotos y videos del comediante. En su cuenta de Instagram, Davis se describía a sí mismo como un "viajero, amante de todos. No sentencioso, no conformista y totalmente extrovertido!! Me encanta mezclarme y divertirme". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Davis fue elegido en 2013 como parte del grupo de baile de Spears en Las Vegas, con la que realizó casi 250 espectáculos. También participó en la serie Chelsea Lately, en la comedia It's Gawd! y en la película Pain & Gain.

