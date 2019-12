¿Dónde pasarán la Navidad Kate y William? Kate Middleton estuvo de compras y por las prendas que adquirió, ya sabemos el plan que ella y el príncipe William tienen en mente para los pequeños príncipes, Jorge, Carlota y Luís, estas vacaciones navideñas. By Nuria Domenech ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Mientras que el príncipe Harry y Meghan Markle pasarán la Navidad lejos del Reino Unido con “la otra abuela” del pequeño Archie, Doria Ragland, Kate Middleton y el príncipe William la celebrarán con sus pequeños y la reina Isabel en su residencia de Sandringham, en una fiesta íntima y familiar con los seres queridos de la monarca, como manda la tradición. Image zoom El popular día festivo en Inglaterra conocido como el Boxing Day, que se celebra el 26 de diciembre, los duques de Cambridge y sus hijos aprovecharán para pasar el día con su “otra” familia, los suegros del príncipe William en West Berkshire. Cuando la niñera no está disponible, la mamá de Kate se ofrece de feliz canguro como tantas abuelas del mundo, así que sus nietos están muy unidos a ella. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETIN Image zoom El Boxing Day es un día feriado para los británicos. Ya desde la época victoriana, las iglesias abrían la caja (box) de las donaciones y repartían el dinero entre los más pobres. Así que es una fiesta importante para ellos, también el día después de Navidad. Image zoom Al parecer, al estar toda la familia junta, aprovecharán para celebrar el compromiso del hermano de Kate y Pippa, James Middleton. Image zoom Ahora, gracias a una fuente que habló con The Sun, ya se saben los planes que tiene después la preciosa familia conformada por Kate, William, Jorge, Carlota y Luis. ¡Se van a esquiar! “Kate ha estado mirando trajes para sus tres hijos”, comentó la fuente. Image zoom Ya estamos deseando ver las imágenes de los principitos pasándolo en grande en la nieve. ¿Repetirán los duques de Cambridge su viaje a los Alpes Franceses? ¡Estaremos pendientes del destino! Advertisement

