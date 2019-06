El misterio se termina y se da a conocer donde estan las cenizas de Juan Gabriel Los rumores alrededor del fallecido Juan Gabriel son una constante. Ante ello, para acallar rumores, se revela qué sucedió con las cenizas del cantante y cuál es el lugar donde se resguardan actualmente. By Carolina Amézquita Pino ellipsis Más Mail Email Print iphone Send Text Message Antes de morir, Juan Gabriel dio algunas instrucciones sobre sus deseos de tener como última morada una casa en Ciudad Juárez, México, donde sus cenizas fueron depositadas. Sin embargo, tras el allanamiento por parte de Alberto Aguilera junior, quien se ostenta como hijo de el Divo de Juárez, los restos fueron trasladados a otro lugar. Ahora, se revela qué sucedió con los restos del cantante. “Solamente se resguardaron [las cenizas] por un incidente que hubo, cuando el señor [Alberto] Aguilera Araizar entró a la casa”, explicó Guillermo Pous, albacea de Juan Gabriel, al programa mexicano de televisión Ventaneando (TV Azteca). “Se tuvieron que sacar para resguardarse; se implementaron medidas de seguridad”. Tras realizar los arreglos necesarios en dicha propiedad, ubicada en la calle 16 de Septiembre, se cumplió nuevamente con la voluntad de Alberto Aguilera Valadez, nombre real del intérprete y las cenizas fueron devueltas. “Una vez, habilitada la casa de nuevo, se restituyeron”, agregó. “Las cenizas siguen ahí descansando porque era donde don Alberto [Aguilera Valadez] quería estar”. Image zoom Rick Kern/WireImage SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Respecto a las tres propiedades que aún tiene en su poder Pablo Aguilera, hermano del cantante, el abogado aclaró que le pertenecen al primogénito y heredero de Juan Gabriel, Iván Aguilera. Como no forman parte de la sucesión testamentaria, solo deben ser regresadas a su dueño. “Esas propiedades, las de Parácuaro, son de Iván [Aguilera] y lo único que se le pide [a Pablo Aguilera] es que las devuelva. No hay razón para que él quiera conservarlas”, concluyó. De acuerdo con Guillermo Pous, Juan Gabriel dejó todos sus asuntos arreglados, incluyendo los pagos de impuestos correspondientes. Advertisement

