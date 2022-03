¿Dónde está Myrka Dellanos? ¡Pasándola muy bien! La presentadora reaparece en redes con fotos de vacaciones Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Myrka Dellanos Credit: Instagram/ Myrka Dellanos Myrka Dellanos reapareció en redes sociales compartiendo fabulosas fotos de sus vacaciones en Arizona. La estrella cubanoamericana dejó a sus seguidores en Instagram sedientos de más en enero al anunciar que se tomaría una pausa de las redes sociales para "escuchar la voz de Dios" y sanar las secuelas emocionales de la pandemia del coronavirus."Fueron momentos difíciles", admitió en un video en sus redes sobre los retos que trajo el 2020. Al parecer ahora vive un mejor momento y está disfrutando de un merecido descanso. La presentadora se ve radiante en sus fotos en el desierto y montando un globo aerostático. ¿Quién la acompañó en estas aventuras? ¡Mira sus fotos! Empezar galería En las nubes Myrka Dellanos Credit: Instagram/ Myrka Dellanos "Feliz domingo. Aquí disfrutando entre las nubes y los globos", escribió Myrka Dellanos en Instagram. 1 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Sonriendo a la vida Myrka Dellanos Credit: Instagram/ Myrka Dellanos Sin duda esta fue una experiencia inolvidable para Dellanos, quien no deja de sonreír al mirar este espectacular paisaje desde las alturas. 2 de 10 Ver Todo Entre amigas Myrka Dellanos Credit: Instagram/ Myrka Dellanos Este momento de felicidad la guapa soltera lo compartió con grandes amigas. 3 de 10 Ver Todo Anuncio Gran aventura Myrka Dellanos Credit: Instagram/ Myrka Dellanos Con este paseo por los aires Dellanos muestra su lado aventurero y divertido. 4 de 10 Ver Todo Nuevos proyectos Myrka Dellanos Credit: Instagram/ Myrka Dellanos Si bien hizo un triunfal regreso a la pantalla chica como copresentadora de Al Rojo Vivo (Telemundo) en el 2020, tras la salida de su amiga y colega María Celeste Arrarás del programa, Dellanos también le dijo adiós a Telemundo. En sus redes sociales, le informó a sus seguidores que estaba ocupada con un nuevo proyecto profesional. "Me puse a estudiar y tuve la oportunidad de sacar mi licencia de seguro de vida y seguro de salud, lo cual ha sido de gran bendición", dijo. 5 de 10 Ver Todo Conquistando la radio Myrka Dellanos Credit: Instagram/ Myrka Dellanos Dellanos anunció en su canal de Facebook que comienza el nuevo programa radial Entérate con Myrka en la estación La Nueva 883 FM en Miami. 6 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Poder femenino Myrka Dellanos Credit: Instagram/ Myrka Dellanos Durante su paseo por Arizona, Dellanos y sus amigas visitaron el boutique Just Us Girls. La presentadora se ve relajada y feliz. 7 de 10 Ver Todo En buena compañía Myrka Dellanos Credit: Instagram/ Myrka Dellanos La presentadora y sus amigas visitaron el parque de Red Rock en Sedona, Arizona. "La vida es bella", escribió junto a estas imágenes. 8 de 10 Ver Todo Radiante Myrka Dellanos Credit: Instagram/ Myrka Dellanos Como siempre, la presentadora derrochó belleza y estilo. 9 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Soñando despierta Myrka Dellanos Credit: Instagram/ Myrka Dellanos "Los mejores sueños suceden cuando estamos despiertos", reflexionó Dellanos junto a estas fotos de sus vacaciones en Arizona. 10 de 10 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

