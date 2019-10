¿Dónde está Lucero? Los fanáticos de la cantante mexicana que quieren verla en las telenovelas tendrán esperar un poco más puesto que está bastante ocupada con sus presentaciones por todo Sudamérica. By Carolina Trejos ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Muchos se preguntan ¿donde está Lucero? Los fanáticos de la cantante mexicana que quieren verla en las telenovelas tendrán esperar un poco más puesto que está bastante ocupada con sus presentaciones por todo Sudamérica. La intérprete acaba de terminar una presentación en Luna Park en Argentina durante tres días seguidos donde tuvo llenos completos. Ahora está por Brasil promocionando sus conciertos y hasta aprendió a hablar portugués. Alejada de las telenovelas mexicanas desde que encabezó en 2012 la exitosa comedia romántica Por ella soy Eva, Lucero no descarta la posibilidad de protagonizar una de las nuevas ficciones que alista Televisa. La inolvidable heroína de exitosas historias como Alborada y Soy tu dueña tiene claro que a estas alturas de su carrera no estaría dispuesta a hacer este tipo de escenas. “He visto algunas escenas que me agobian un poco y a mí me gustaría siempre conservar un poco más mi línea, respeto muchísimo el trabajo que hacen todos, pero yo en mi caso, por mi línea lo que yo he hecho, me gustaría hacer algo más conservador dentro de que bueno son temas fuertes y todo”, dejó claro la intérprete de 50 años. Advertisement EDIT POST

