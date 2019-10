¿Qué es de la vida del actor Francisco Gattorno? By Carolina Trejos ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next El cubano Francisco Gattorno tuvo su época dorada en los años noventa con su participación en nueve telenovelas diferentes. Si bien el intérprete ha optado por tomar más proyectos detrás de las cámaras, el público fiel de la televisión le sigue los pasos en las redes sociales. ¡Mira lo que descubrimos! Empezar galería Francisco Gattorno Image zoom Mezcalent El actor nacido en Santa Clara, Villa Elena, Cuba tiene una larga trayectoria en la pantalla chica. Advertisement Advertisement Primer protagónico Image zoom Agencia México Luego de mudarse a México en 1993, el actor fue llamado a protagonizar la telenovela La Dueña, la que lo catapultaría al éxito en ese país. Ahora Image zoom Instagram/Francisco Gattorno Hoy en día, el actor de Cañaveral de pasiones, Laberintos de pasión y Preciosa ha optado por estar detrás de la cámara como productor de varios proyectos. Advertisement El regreso Image zoom Mezcalent El que fuera galán de telenovelas había estado alejado de los reflectores por un tiempo. En redes Image zoom Instagram/Francisco Gattorno Sin embargo, en redes sociales, el actor compartía pocos detalles de su vida personal. Querido Image zoom Instagram/Francisco Gattorno Cada oportunidad que tiene de viajar, el intérprete comparte con su público. En bolivia fue acaparado por un mar de fanáticos. Advertisement Advertisement Advertisement Amor al arte Image zoom Instagram/Francisco Gattorno El actor no ha dejado las tablas. Ese año ha trabajado en proyectos de teatro. Teatro Image zoom Instagram/Francisco Gattorno “En los ensayos de mi nuevo proyecto teatral! Una experiencia sublime y mágica trabajar con todo el equipo de la compañía Abre Caminos y Broadway Factor!”, compartió en Instagram. Colaborando Image zoom Instagram/Francisco Gattorno “Agradeciendo al universo por darme la oportunidad de estar al lado de esta Espartana. ¡Un Ángel!”, escribió con una imagen junto a Alicia Machado y el equipo de producción de una nueva película. Advertisement Advertisement Advertisement En el medio Image zoom Instagram/Francisco Gattorno Así luce actualmente y aunque sea frente o detrás de cámaras, el actor continúa teniendo el apoyo de su público fiel. ¡No le pierdan la pista! Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Advertisement La galería al completo Advertisement EDIT POST

