Un donante paga a un niño grave con cáncer el viaje a un hospital de Barcelona al retardarse su avión Oliver Moreno va rumbo a España gracias a un donante anónimo que le pagó un avión medicalizado, luego de que los retrasos en su vuelo comercial le hicieran perder el precioso tiempo que necesita para ser operado. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Oliver Moreno Oliver Moreno | Credit: Instagram/@alejandro_underwater Oliver Moreno, un niño español de 2 años a quien diagnosticaron hace unos días un tumor cerebral y le dieron 15 días para poder operarlo, se encuentra rumbo a España luego de que se quedara varado en México por problemas con sus vuelos en una aerolínea comercial. El pequeño es esperado en el hospital infantil Sant Joan de Déu de Barcelona, donde se le determinará el tratamiento a seguir. Según su familia, los médicos les ha dicho que tiene un plazo de 15 días para operar el agresivo tumor, según el diario español El País. Oliver y sus padres tenían previsto salir el domingo por la noche de Cancún, donde actualmente reside esta familia española, para poder llegar el lunes e ingresar en el hospital de la capital catalana, que es un centro muy reconocido a nivel europeo. No obstante, un retraso del vuelo comercial hizo que se quedaran varados en un hotel en medio de la desesperación. "No queremos ir a urgencias y pasar la noche allí con todas las maletas hasta que le den cama a Oliver. Que alguien me conteste si la vida de Oliver corre más riesgo. Están jugando con el tiempo de nuestro hijo", dijo el padre, Alejandro Moreno, en sus redes sociales. Esta situación hizo que su padre acudiera a pedir ayuda a las redes sociales. "Estamos atrapados en México por que no puede volar hasta hacerle una resonancia con contraste y drenar el líquido que hay en su cabecita, el equipo médico no está siendo de ayuda, necesitamos ver a un neurocirujano lo antes posible y lo más cerca de Playa del Carmen, que haga esas pruebas y nos de un diagnóstico certero de que podemos volar a España para que pueda recibir la atención urgente que necesita", dijo en un primer post. No obstante, a pesar de las atenciones recibidas en México, el padre indicó que no habían sido suficientes y que era necesario que el niño volara a España. "El tumor es muy grande y está muy cerca del tronco encefálico, por lo que debe extirparse o reducirse lo antes posible. Aquí en el hospital no quieren/no pueden operar y estamos organizando todo para volar a Barcelona lo más rápido y seguro posible", contó. En medio de este panorama y con la noticia del atraso del vuelo, el padre anunció que un donante español había pagado un avión para que la familia viajara cuanto antes a España. "Nos han puesto en contacto con una persona que cubrirá el coste del vuelo con asistencia médica. Increíble pero cierto ❤🥹 Estamos sin palabras y llorando de felicidad por primera vez en días", dijo el padre en Instagram. "Estamos infinitamente agradecidos con todos vosotros y sin vuestra ayuda no podríamos haber organizado todo esto tan rápido. Ya tenemos mucho dinero juntos, así que no necesitamos más de momento", añadió. Según el diario El Mundo, el donante anónimo pagó $195.700 por el avión en que viajarían el pequeño y su madre, mientras el padre se trasladará en un vuelo comercial. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Oliver debería llegar temprano la tarde del miércoles, hora local, a Barcelona. Un portavoz del hospital dijo que se le realizarán nuevas pruebas al menor para confirmar el diagnóstico, de acuerdo a El País. En este momento Oliver, quien según el padre tiene una tumoración de la fosa posterior PB e hidrocefalia, no camina, tiene poca movilidad en el brazo derecho, y ha dejado de hablar y comer.

