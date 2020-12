Close

Dos personalidades con muy poco en común son las más admiradas de Estados Unidos en 2020 En el top 10 figuran una mujer y un hombre de origen latino. ¡Descubre quién son! Por Leonela Taveras Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Puede que el presidente Donald Trump y la ex primera dama Michelle Obama tengan muy pocas cosas en común, pero este año les ha tocado compartir el título de ser el hombre y la mujer más admirados de Estados Unidos, según la encuesta anual de la empresa Gallup dada a conocer este martes. Ante la pregunta de cuál era el hombre vivo que más admiraban, el 18 por ciento de los encuestados respondieron que Trump, el 15 por ciento Barack Obama, el 6 por ciento el presidente electo Joe Biden y el 3 por ciento el principal epidemiólogo de la Casa Blanca, Anthony Fauci. Con este resultado, el mandatario republicano arrebata el primer lugar en esta encuesta a su antecesor, que la había ocupado en años anteriores. Gallup cita como razones el sólido respaldo que recibe Trump entre los republicanos y el hecho de que Obama este año tuviera que repartirse el apoyo de los demócratas con Biden. Personalidades como el papa Francisco, el magnate Elon Musk, el senador por Vermont Bernie Sanders, el filántropo y fundador de Microsoft Bill Gates, el jugador de baloncesto Lebron James y el líder espiritual tibetano Dalái Lama completan la lista. Image zoom Credit: Portal: Gallup Entre las mujeres, Michelle Obama está a la cabeza del sondeo por tercer año consecutivo con el 10 por ciento, mientras que el segundo lugar lo ocupa la vicepresidenta electa, Kamala Harris, con el 6 por ciento, seguida de la primera dama Melania Trump con un 4 por ciento. Image zoom Credit: MANDEL NGAN/AFP via Getty Images; Jim Bennett/Getty Images; TIZIANA FABI/AFP via Getty Images Completan el sondeo la presentadora de televisión Oprah Winfrey; la canciller alemana, Angela Merkel; la ex secretaria de Estado Hillary Clinton; la congresista demócrata de origen puertorriqueño Alexandria Ocasio-Cortez; la reina Isabel de Inglaterra; la nueva jueza del Tribunal Supremo Amy Coney Barrett; y la joven activista sueca contra el cambio climático Greta Thunberg. Image zoom Credit: Portal: Gallup El sondeo fue llevado a cabo vía telefónica entre el 1 y el 17 de diciembre sobre una muestra aleatoria de 1,080 adultos de edades superiores a los 18 años en los 50 estados de Estados Unidos y el Distrito de Columbia, según Gallup.

