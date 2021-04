Donald Trump Jr. y su novia boricua compran millonaria mansión Donald Trump Jr. y su novia Kimberly Guilfoyle adquirieron una lujosa propiedad en Florida, Estados Unidos. Te la mostramos. Por Carolina Amézquita Pino Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El pasado 31 de marzo, Donald Trump Jr. y su novia Kimberly Guilfoyle adquirieron una casa cercana a Palm Bech, en Florida. El costo de la mansión de casi mil metros cuadrados (11,300 pies cuadrados) y que se ubica en un terreno de 1.2 acres, tuvo un costo de 9.7 millones de dólares, según informó el portal The Real Deals, dedicado a las bienes raíces. El inmueble fue construido en 1995; en 1999 lo adquirieron Sheri B. y Jeff Nelson, exjugador de los Yankees de Nueva York, quienes pagaron 3.5 millones de dólares en aquel entonces. La viuda del deportista conservó esta propiedad hasta ahora; la cual, está situada en la comunidad Admiral's Cove, en la localidad de Jupiter. La construcción tiene seis dormitorios y cinco baños. La recámara principal cuenta con suficiente espacio para una cama grande y un baño donde hay una bañera con vista al exterior; además, tiene una puerta que conecta a la piscina. También tiene una zona de spa, jacuzzi, área de barbacoa, extensas zonas verdes y un muelle privado que conecta con el Lago Worth Creek. trump.jpg Image zoom Donald Trump Jr. y Kimberly Guilfoyle SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN De acuerdo con el mencionado medio, el hijo Donald Trump y su pareja sentimental, quien es de origen puertorriqueño, recientemente vendieron su casa en Bridgehampton, Nueva York, por 8.1 millones; lo cual, les permitiría tener el capital suficiente para la adquisición de este nueva casa. El primero de los cinco hijos del exmandatario de los Estados Unidos tiene 43 años. Actualmente, se desempeña como directivo del grupo empresarial de la familia Trump. De 2005 a 2018 estuvo casado con Vanessa Trump, juntos procrearon cinco hijos. En junio de 2018, Donald Trump Jr. dio a conocer su romance con la periodista Kimberly Guilfoyle.

