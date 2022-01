Hijo mayor de Donald Trump está comprometido con Kimberly Guilfoyle, de raíces puertorriqueñas Donald Trump Jr., el hijo del expresidente Donald Trump, llegará al altar con la presentadora Kimberly Guilfoyle, de origen puertorriqueño. ¡Los detalles! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Donald Trump Jr., el hijo del expresidente estadounidense Donald Trump, está comprometido con Kimberly Guilfoyle, de raíces puertorriqueñas, confirma PEOPLE. El hijo mayor de Donald Trump ha estado en una relación amorosa con la expresentadora de Fox News desde el 2018. Guilfoyle también fue asesora de Donald Trump durante su gobierno. La abogada, de madre puertorriqueña, fue fiscal adjunta de distrito en San Francisco del 2000 al 2004. La presentadora trabajó para el canal Fox News desde el 2006 hasta el 2018, presentando el programa The Five. Guilfoyle fue parte de nuestra lista de las 25 Mujeres Más Poderosas en el 2020. Kimberly Guilfoyle Credit: (Astrid Stawiarz/Getty Images for NYFW: The Shows) El diario The Daily Mail fue el primero en reportar la noticia del compromiso. Según el diario, la pareja se comprometió en fin de año del 2020, y mantuvo su compromiso fuera de la luz pública durante un año. El 31 de diciembre del 2020, Donald Trump Jr., de 44 años, le dio un año de 8 quilates a su amada que selló su compromiso. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Donald Trump Jr. Kimberly Guilfoyle Credit: (Alex Wong/Getty Images) Hasta el 2018, el primogénito de Donald Trump estuvo casado con Vanessa, la madre de sus hijos Donald III, Kai Madison, Spencer Frederick, Tristan Milos y Chloe Sophia. Guilfoyle, de 52 años, estuvo casada dos veces anteriormente, y fue esposa del gobernador de California Gavin Newsom, de quien se divorció en el 2006. La expresentadora tiene un hijo, Ronan, con su exesposo, el empresario Eric Villency, de quien se divorció en el 2009. Kimberly Guilfoyle Credit: (Chip Somodevilla/Getty Images/Bloomberg via Getty Images) Según reporta PEOPLE, la pareja vive en Florida, cerca de Donald Trump y su esposa Melania Trump. Donald Trump Jr. compró una mansión en Jupiter, Florida, el año pasado, valorada en $9.7 millones. La residencia queda a unos 20 minutos de distancia de Mar-a-Lago, donde vive el expresidente. Guilfoyle le expresó su amor a su futuro esposo en una reciente publicación en Instagram, donde se ven posando muy sonrientes junto a su suegro, Donald Trump, en Mar-a-Lago. "Don, tú eres fuerte, inteligente, valiente, cómico y el amor de mi vida", escribió, añadiendo que se siente feliz de poder pasar "el resto de nuestras vidas juntos".¡Felicidades a la pareja!

