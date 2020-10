Donald Trump hace su primera aparición pública tras anunciar que tiene coronavirus. "Estoy bien, creo" El presidente se dirigió a la nación en un video minutos antes de ser ingresado en el hospital donde actualmente está siendo atendido tras dar positivo. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Poco después de confirmar a través de sus redes que había dado positivo por coronavirus, Donald Trump hizo una reaparición pública desde la Casa Blanca antes de ser trasladado al hospital militar Walter Reed. Profundamente conmovido por el aluvión de mensajes de apoyo recibidos, quiso agradecer la ola de cariño en estos momentos tan complicados que atraviesa. "Quiero agradecer a todos por el gran apoyo. Voy al hospital Walter Reed. Creo que estoy bien, pero vamos para asegurarnos de que las cosas salen bien. La primera dama está bien. Así que muchas gracias. Lo agradezco. Nunca lo olvidaré. Gracias", expresó. Tanto él como su esposa, la primera dama Melania Trump, se encontraban cumpliendo la cuarentena requerida en estos casos. Debido a la edad del mandatario, 74 años, y, sobre todo, para prevenir cualquier otro inconveniente de salud que se pudiera presentar, se tomó la decisión de que fuera ingresado. Según compartió su médico Sean Conley, de momento todo está bajo control y los síntomas que sufre son los normales, especialmente fatiga y cansancio. "Estoy bien, creo", escribió Trump con su peculiar sentido del humor en su último mensaje en Twitter. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Quien también ha dado positivo ha sido Kellyanne Conway, la que fuera consejera del presidente de Estados Unidos. Así mismo lo confirmó a través de dicha red social en un mensaje tranquilizador. ?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1312214949658152960%7Ctwgr%5Eshare_3&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.milenio.com%2Finternacional%2Festados-unidos%2Fkellyanne-conway-consejera-donald-trump-positivo-covid-19 "Esta noche di positivo de COVID-19. Mis síntomas son suaves (tos ligera) y me encuentro bien. He empezado el proceso de cuarentena", informó, además de mandar todo su cariño a los afectados por la pandemia.

