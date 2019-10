Donald Trump bromea que su esposa Melania no se atacaría en llanto si a él le pegan un tiro El presidente de Estados Unidos Donald Trump bromea sobre su relación con su esposa Melania Trump, de quien asegura que no lloraría si a él le pegan un tiro. By Isis Sauceda / L.A. ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print El presidente estadounidense Donald Trump hizo una confesión sobre su esposa, Melania Trump, que la dejó al descubierto. A manera de broma - a menos así lo han interpretado algunos- el mandatario aseguró que la primera dama no se atacaría en llanto si a él le llegan a pegar un tiro. Durante un evento republicano para recaudar fondos, el presidente se refirió al representante Steve Scalise, quien fue herido en una balacera en el 2017, cuando dijo: "[La esposa de Scalice] se atacó en llanto cuando la conocí en el hospital ese fatídico día… no muchas esposas reaccionarían de esa manera ante una tragedia. Yo sé que la mía no lo haría", según reportó Politico. El presidente de 73 años hizo el comentario durante su discurso de una hora en el evento Take Back the House 2020, que pretendía recaudar más de $13 millones. En el mismo, habló sobre varios legisladores en su Trump International Hotel de Washington, D.C. - mezclando negocios con política, algo que ha sucitado inquietudes sobre la ética durante su presidencia, de acuerdo a PEOPLE. Image zoom MANDEL NGAN/AFP/Getty Images Su comentario llamó la atención ya que son muy pocos los detalles que se saben de la relación de la pareja, que ha estado bajo la lupa luego de que Melania se negara a tomar la mano de su esposo en un evento público frente a la prensa y después de que el presidente fue acusado de ser infiel. En marzo de este año, PEOPLE reportó que, según un testigo, Trump y su esposa tuvieron una discusión en su casa de Mar-a-Lago, en Palm Beach, Florida -y que la primera dama no se veía nada contenta. "Melania estaba molesta y se dijeron palabras sobre algo", aseguró la fuente. Image zoom El año pasado, Melania aseguró en una entrevista que no le molestaban los comentarios sobre la supuesta infidelidad de su esposo. "No es mi enfoque ni una preocupación", dijo a la cadena ABC. "Soy madre y la primera dama; tengo cosas mucho más importantes en que pensar y que hacer. Sé que a la gente le gusta especular sobre nuestro matrimonio. No siempre es agradable, claro. Pero sé lo que es correcto y lo que está mal, y lo que es verdad y lo que no". El próximo mes de enero, la pareja estará celebrando 15 años de matrimonio. Advertisement

Close Share options

Close View image Donald Trump bromea que su esposa Melania no se atacaría en llanto si a él le pegan un tiro

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.