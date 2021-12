Donald Trump dice que Meghan Markle "usa horriblemente" a Harry y que le "faltó el respeto a la Reina" El expresidente le dio una entrevista al expolítico británico Nigel Farage y volvió a criticar a la duquesa de Sussex. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Donald Trump, Meghan Markle Credit: MANDEL NGAN/AFP via Getty Images; NDZ/Star Max/GC Images El expresidente de Estados Unidos Donald Trump volvió a apuntar en duros términos contra la duquesa de Sussex, Meghan Markle, al considerar que "utiliza horriblemente" a su marido, el príncipe Harry, y afirmar que le "faltó el respeto" a la reina Isabel II por sus críticas al trato recibido por parte de la Casa Real británica. "No soy fan de ella. No lo fui desde el día uno", dijo Trump en una entrevista con el polémico expolítico británico Nigel Farage, en Florida, donde vive desde que dejó el poder el año pasado. En un extracto de la entrevista que será difundida esta noche, el exmandatario lanzó: "Creo que Harry está siendo utilizado horriblemente y algún día lo lamentará". Para el expresidente norteamericano, los posicionamientos públicos de la duquesa han "arruinado" la relación de su marido con la familia "y han hecho daño a la reina", según el extracto publicado por la cadena GB News, donde actualmente trabaja Farage. No es la primera vez que Trump critica a los duques de Sussex, a los que instó a pagarse su seguridad tras trasladarse a Estados Unidos. El expresidente, cuando estaba todavía en la Casa Blanca, dijo sobre Markle en una entrevista al diario británico The Sun: "No sabía que era desagradable". The Duke and Duchess of Sussex, Prince Harry and Meghan The Duke and Duchess of Sussex, Prince Harry and Meghan | Credit: (Photo by Lev Radin/Pacific Press/LightRocket via Getty Images) Cuando la pareja instó a la gente a votar en las elecciones de 2020, en un claro mensaje a favor de Joe Biden, Trump dijo a los periodistas: "No soy fan de ella y diría esto, y probablemente ella lo haya escuchado. Pero le deseo mucha suerte a Harry, porque la va a necesitar". En cambio, sí ha dedicado halagos a la reina Isabel II, que en 2019 recibió al magnate neoyorquino durante una polémica visita de Estado a Reino Unido. "La reina y toda la familia real han sido fantásticas", dijo entonces Trump. "La relación con el Reino Unido es muy fuerte". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN

