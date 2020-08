Donald Trump devastado tras la muerte de su hermano: "No era solo mi hermano, era mi mejor amigo" El presidente de los Estados Unidos se pronunció sobre la pérdida de Robert Trump, al que considera una de las personas claves en su vida. "Nos volveremos a encontrar". Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Este sábado la Casa Blanca compartía una triste noticia a nivel personal, Donald Trump confirmaba la muerte de su hermano Robert Trump, a los 71 años de edad. A través de un emotivo comunicado, el presidente de los Estados Unidos se mostraba devastado por la pérdida de una de las personas más importantes de su vida. "Es con profundo dolor que comparto que mi maravilloso hermano ha fallecido en paz esta noche. Él no era solo mi hermano, era mi mejor amigo. Será profundamente echado de menos, pero nos volveremos a encontrar", escribió conmovido en un mensaje en Twitter. El hermano más pequeño del mandatario se hallaba hospitalizado en el hospital de la ciudad de Nueva York donde Donald Trump le visitó antes del triste desenlace. La Casa Blanca confirmó entonces que Robert estaba pasando por un "duro momento" pero sin revelar la enfermedad que padecía. La causa de su muerte se ha mantenido en absoluta privacidad. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Además del presidente, dos de sus hijos, Ivanka y Eric Trump, también quisieron rendir un sentido tributo a su tío a través de mensajes llenos de calor y cariño en las redes. En medio de su intensa campaña presidencial, Donald Trump hará un paréntesis para acudir al funeral de su hermano, "el único hombre en mi vida al que he llamado cariño", expresó en el pasado sobre su relación tan cercana y fraternal, tal y como recoge The New York Times. Nuestras condolencias a toda la familia. Descanse en paz.

Close Share options

Close View image Donald Trump devastado tras la muerte de su hermano: "No era solo mi hermano, era mi mejor amigo"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.