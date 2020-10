¡Última hora! Donald Trump comparte mensaje desde el hospital: "¡Me siento bien!" En un tono positivo, el mandatario aseguró estar estable y dedicó unas palabras de agradecimiento al equipo médico que le atiende en el hospital Walter Reed. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Cuando todavía no se cumplen 24 horas de su ingreso, el equipo médico y el propio Donald Trump han dado la última hora del estado de salud del mandatario. Desde su perfil en Twitter, el presidente de los Estados Unidos ha compartido un mensaje de agradecimiento hacia los profesionales que le atienden en el hospital Walter Reed, a los que ha felicitado por su entrega diaria para combatir este virus que azota el mundo. "¡Son maravillosos! Tremendo progreso se ha llevado a cabo durante los últimos 6 meses en la lucha contra esta plaga. Con su ayuda, ¡me siento bien!", escribió animado. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Por su parte, los doctores que le atienden han ofrecido una rueda de prensa para informar del estado actual de Trump, asegurando que progresa adecuadamente. "El presidente no ha tenido fiebre en las últimas 24 horas. Nos mantenemos optimistas pero con cautela, se encuentra bien", añadió el equipo médico con prudencia. Los especialistas también confirmaron que el gobernante no ha necesitado de oxígeno en el día de hoy y "no tiene dificultad para respirar o caminar."

