Doña Florinda llama "chusma" a los vacacionistas Florinda Meza retomó su famoso personaje de Doña Florinda para enviar un mensaje a todas las personas que están saliendo de vacaciones en época de pandemia. Por Carolina Amézquita Pino Las vacaciones por la Pascua han llegado; pese a las restricciones obligadas a causa de la pandemia por COVID-19, muchas personas han decidido trasladarse a diversos sitios turísticos sin considerar que eso incrementa el riesgo de contagio. Ante ello, la famosa Doña Florinda de El chavo del ocho , encarnada por Florinda Meza, envió un fuerte mensaje a todos aquellos viajeros. "¡¿De vacaciones en plena pandemia?!... Mejor vayan a cuidar a su abuela", advirtió Meza vestida como el mencionado personaje en un mensaje que dio a conocer en su cuenta de Instagram. "Tesoros, no se junten con tanta chusma", agregó. "La bonita vecindad virtual. El regreso de Florinda. Hay que cuidarse". De inmediato surgieron mensajes de apoyo a la propuesta por parte de los internautas. "Exacto, chusma, chusma, chusma", escribió un usuario. "Sii, no juntarse con la chusma. ¡Excelente consejo! ¡Abrazos!", comentó una fanática. "No te preocupes Flor [Florinda Meza], no vamos a juntar con las chusmas", enfatizó un cibernauta. "La frase justa, en el momento indicado", agregó otra persona. "Ay que hacer caso y no juntarnos con la chusma", mencionó alguien más. Florinda Meza, Doña Florinda Image zoom Credit: Florinda Meza Instagram SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN También aprovecharon la ocasión para enviar algunos halagos y muestras de cariño para la actriz. "Los brasileños te aman"; "Te amo Florinda"; "Eterna Doña Florinda te amo tanto"; "La quiero y la admiro mucho", y "¡¡¡¡Flor que hermosa!!!! Tú también te cuidas, porque eres muy importante para nosotros. Besos en tu corazón", entre otros son los textos que se pueden apreciar. De momento, Florinda Meza reportó que estaba esperando su turno para aplicarse la vacuna contra el coronavirus. "Democráticamente esperando la vacuna contra COVID 19. Sólo me quité el cubrebocas para la foto. Hay que cuidarse", dio a conocer en la misma red social. Acompañó el escrito con una imagen donde se le ve esperando su turno para ser inyectada.

