Esposa de Vicente Fernández rompe el silencio sobre la salud del cantante Tras un largo silencio, Doña Cuquita, esposa de Vicente Fernández, habla sobre la situación del cantante. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Desde el ingreso de Vicente Fernández al hospital debido a la caída que sufrió en su casa de Jalisco, México, su situación de salud ha sido complicada. Durante su reclusión en el nosocomio, el cantante ha recibido el apoyo de toda su familia, particularmente, de su esposa María del Refugio Abarca, mejor conocida como Doña Cuquita; quien se había mantenido hermética al respecto. Ahora, habla por primera vez sobre este tema. "Se está recuperando y está muy contento, yo tengo que estar fuerte para verlo bien a él [Vicente Fernández]", comentó a los medios de comunicación. "Tiene mucha mejoría, ustedes saben que su enfermedad es lenta, y así es como se va a ir recuperando, lentamente". La matriarca de la dinastía Fernández fue enfática al mencionar que necesita estar fuerte porque es el pilar de su familia y la necesidad para seguir manteniendo la esperanza en este momento complicado por el que atraviesan. "Tengo que sacar [fuerzas], porque si me caigo ¿qué vamos a hacer? No me puedo caer, tengo que estar fuerte", advirtió. Vicente Fernandez y su esposa Cuca Credit: IG Vicente Fernández SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Doña Cuquita aseguró que el también actor siempre piensa en sus fanáticos; por eso, la señora quiso aprovechar la ocasión para dar agradecimientos ante los buenos deseos por la recuperación del intérprete de "El Rey" y reiteró su amor hacia él. "Al público lo mejor, les agradezco todas sus oraciones y siempre pido lo mejor para toda esa gente", dijo. "Para mí es puro amor el que le doy; lo único que puedo darle es amor, amor y amor. [Vicente] siempre reza y manda bendiciones", concluyó. Vicente Fernández Credit: Kevin Winter/Getty Images for LARAS Los últimos reportes sobre la salud de Vicente Fernández apuntan a una mejoría lenta pero importante para su restablecimiento.

