“Anda culeco”: dice don Pedro Rivera del nuevo romance de Lupillo Entre risas, el patriarca de los Rivera habló sobre la nueva novia de su hijo y aseguró que desea que sea feliz. ¡Te lo contamos todo! Por Leonela Taveras Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El padre de Lupillo Rivera, don Pedro Rivera, habló del nuevo noviazgo de su hijo y dijo que lo que más desea es que tanto él como sus otros hijos sean felices. En una entrevista virtual en el programa de televisión mexicano Sale el sol, el patriarca de los Rivera reveló que el intérprete del “Borracho” le había dado la noticia de que estaba enamorado de nuevo unos dos meses atrás. Image zoom Alexander Tamargo/Getty Images “Hoy la vi, sacaron una foto en Internet. La vi de perfil, está bonita”, observó, para agregar entre carcajadas: “Anda culeco igual que las gallinas cuando ponen el huevo y no haya donde ponerlas”. Días atrás, Lupillo dejó boquiabiertos a sus seguidores al compartir un romántico video en el que se le ve feliz y besando a su nuevo amor, la joven empresaria mexicana Giselle Soto. “Hoy quiero compartir con ustedes que me encuentro feliz, contento, pleno y agradecido con Dios por poner en mi camino a una mujer como ella... Amor, gracias por lo que has hecho en mi durante este tiempo, por tu sonrisa y tus abrazos en los momentos que más los necesito. Sí, es bella por fuera, por dentro es más”, escribió Lupillo en su cuenta de Instagram. Sobre la separación de su nieta Chiquis Rivera de su esposo Lorenzo Méndez, don Pedro lamentó que la fallecida Jenny Rivera no esté presente para poder consolar a su hija en momentos de crisis, pero resaltó que Chiquis es muy fuerte. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN “Los chamacos son fuertes todos, tanto desde los más chicos hasta los más grandes. Saben de que inician algo y saben que se tiene que acabar, entonces ellos saben más o menos lo que van a hacer”, explicó con orgulloso, tras agregar que trata de no involucrarse en este tipo de situaciones para evitar “pleitos y que le echen la culpa”.

