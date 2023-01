Don Omar se pronuncia sobre su situación legal Se dio a conocer que Don Omar había sido acusado de fraude; por lo tanto, se giró una orden de aprehensión en su contra. Ahora, el cantante reacciona. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El sábado 21 de enero de 2023, se reportó que las autoridades de Bolivia habían girado una orden de aprehensión en contra de Don Omar bajo el presunto delito de fraude agravado tras haber aplazado dos conciertos que ofrecería en dicho país. La denuncia legal contra el cantante fue realizada por la Defensa del Usuario y Consumidor; en ella, además del intérprete de "Danza kuduro" se encuentra su hermano Héctor Landron Ribera y su manager Lennox Gabriel Pizarro; así como, tres personas más. También surgieron rumores de que el representante de música urbana había sido detenido; ante ello, da a conocer su situación legal, donde además, se mencionó que fueron incluidos bajo el mismo delito los cantantes Zion y Lennox, quienes también ofrecerían conciertos en dicha nación. "Agradecido con las autoridades de Bolivia y su excelente ejecución en la búsqueda de la verdad. Nosotros siempre estuvimos y seguimos disfrutando la libertad Zion y Lennox habla ahora", escribió Don Omar en su cuenta de Twitter y luego posteó el mensaje en su cuenta de Instagram."Santa Cruz, Bolivia: solo amor para ustedes". Don Omar Credit: John Parra/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Los internautas se pronunciaron ante le mensaje de libertad del famoso. "¿Disfrutando de la libertad en dictadura? ¡Si te dieron una orden de aprehensión! ¡Qué el mundo sepa que en Bolivia existe una dictadura igualita a la cubana o a la venezolana!"; "Aquí en La Paz, el público te demostró lo que opina de ti, que tengamos ineptos de políticos es una pena, pero tú eres y siempre ¡¡¡serás un grande!!!", y "Muy bien campeón les tiraste una buena indirecta a las autoridades, que se sigan esmerando en buscar la verdad. Bolivia libres de esta dictadura", fueron algunos comentarios. De acuerdo con su declaración, Don Omar está en libertad y trabajando de manera habitual. Quizá más adelante hable del caso a detalle.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Don Omar se pronuncia sobre su situación legal

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.