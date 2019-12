El cantante boricua Don Omar confesó que el mejor momento de su carrera artística fue uno de los más oscuros y difíciles de su vida personal debido a que se encontraba atravesando por un divorcio y, además, estaba teniendo problemas con su padre.

En un video colgado en su canal de YouTube titulado Lo que no sabías de mí, el artista dijo que la ausencia de Dios en su vida lo llevó a tomar decisiones que luego afectarían negativamente su vida.

“Quizás la gente no entiende y me pregunta porqué retirarte en el mejor momento, pero la gente no sabe si todavía ese era mi mejor momento”, dijo William Omar Landrón, nombre de pila del artista.

Image zoom

“Era un momento en el que más solo yo me encontraba. Mi éxito llegó después de yo haber perdido mi matrimonio, nadie sabe cuánto me afecto eso. El éxito mayor de mi carrera llegó cuando yo no tenía ni una relación con mi papá y cuando siendo papá no podía ver a mis niños”, agregó el intéprete de “Salió el sol”.

En cuanto a su polémica y repentina salida de Puerto Rico, el Rey del reggaeton explicó que la razón por la cual salió de su país fue que se encontraba fuera de control y tomando decisiones que podrían meterlo a la cárcel, por lo menos por 15 años.

“El juez Ángel Ramírez Ramírez me dijo: ‘Le voy a dar un consejo: salga de esta oficina, haga su maleta, recoja lo que tenga y váyase hoy mismo de Puerto Rico o usted va perder 15 años de su vida’. El juez murió dos semanas después de absolverme en mi caso; no estaba huyendo de una guerra lirical, estaba huyendo de William Omar Landrón”, aseguró.

SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN

Sobre la causa de sus problemas con Héctor el Father, Don Omar dijo que aunque muchos fueron solo rumores —y nunca se enfrentaron cara a cara— todo empezó cuando su colega supuestamente le habría faltado el respeto a su madre y lo habría amenazado de que algo podría pasarle a su hijo, provocándole así problemas de salud.

Don Omar expresó que ha aprendido de su pasado y los golpes de la vida lo han hecho el hombre que es hoy. Según él, hoy ve la vida de forma diferente y asegura que no cambiaría nada de su historia. Su nuevo CD, con el sello Universal, se llama The Last Album.