Don Omar muestra los daños que le causó su perro a su Porsche de $250,000 La imagen, que muestra en detalle cómo el can mordió todo el guardafangos del auto de lujo del intérprete de “Bandolero”. By Carolina Trejos ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Tal parece que Don Omar no amaneció muy contento… que digamos. El reggaetonero se llevó tremenda sorpresa esta maña cuando salió a revisar su garaje para encontrar una sorpresa; su perro había destrozado su automóvil a mordidas. “Y te levantas en la mañana a descubrir que Firulais se entretiene mordiendo tu Porsche de $250,000.00 en esta casa hoy se come perro caliente”, escribió el músico —con emoticon de hot dog incluído—dando la noticia a sus seguidores. “¿Qué harían ustedes con Firulais luego de semejante muestra de afecto?”, preguntó. La imagen, que muestra en detalle cómo el can mordió todo el guardafangos del auto de lujo del intérprete de “Bandolero”, dejó impactados a los fanáticos de Don Omar, quienes no dudaron en responder a su pregunta. “Y luego te das cuenta que el seguro no cubre mordidas de perro”, dijo un colega. Farruko fue uno de los compatriotas de Don Omar que respondió. ¿Cómo reaccionaría? Le daría un “infarto” dijo. Image zoom Instagram / Don Omar Por un lado, algunos aprobaron el chiste del Don Omar en decir que se come “perro caliente”. Mientras otros le dijeron que lo estaba tomando con bastante calma. Sin embargo, fue Yandel el que tuvo la respuesta más creativa. “¡Lo pongo detrás de la goma [llanta] y le raspo un bernao en la carota hasta que se explote la goma!”, comentó Yandel. Al fin y al cabo, Don Omar siguió su vida y suponemos que ya verá cómo encuentra solución para el Ferrari. Advertisement EDIT POST

