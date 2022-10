Don Omar no se queda callado ante el desafío de Raphy Pina: "Tú lo que estás es preso" Raphy Pina y Don Omar siguen enzarzados en una discusión en las redes en las que ninguno parece dispuesto a ceder. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La polémica entre Don Omar y Raphy Pina desatada luego de que el reguetonero ofreciera su versión sobre por qué abandonó el Kingdom Tour junto a Daddy Yankee en 2016 parece no acabar. Luego de que la pareja de Natti Natasha retara a a Don Omar a un enfrentamiento, este no pudo más que responderle en sus redes sociales. Pina, quien se encuentra en una prisión en Carolina del Norte tras ser condenado por posesión ilegal de armas de fuego, colgó un mensaje en sus redes donde le decía al cantante: "¿Quieres irte personal? Para que la gente sepa quién en realidad tú eres. Yo estoy 'ready'". A eso Don Omar contestó: "Tu no estás Ready, tú lo que estás es preso y [¿] amenazándome desde allí? Hay que estar volviéndose loco". don omar sin pelo Credit: don omar/ig En otro de sus mensajes de Twitter lanzó una advertencia al productor musical. "Voy contigo 'documento' en mano para que no me falle ningún detalle y se sepa lo tuyo en la calle". Por su parte, Pina respondió: "Loco estás tú que estás pendiente a un preso, ¡estúpido!". El conflicto se desató tras las declaraciones de Don Omar en una reciente entrevista con El Chombo, donde dijo que tuvo conflictos tanto con el intérprete de "Gasolina" como con el productor musical ahora encarcelado. "Cuando sucede que me voy de la gira, Raphy bocón como él solo, y como siempre lo ha sido, cogieron las redes sociales y se limpiaron el cul* conmigo y yo me quedé callado porque sabía que llegaría un día como este", dijo. Raphy Pina Raphy Pina | Credit: Raphy Pina/Instagram También dijo sobre Pina: "Voy a vivir orgulloso por el resto de mis días de haberle dejado saber a la gente quién realmente tú eres. De dejarle saber a la gente que soy un hombre hecho y derecho y que nunca en mi vida he metido el culi** donde vaya a querer sacarlo. Pero tú sí". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETIN Estas declaraciones hicieron que Pina saltara en su defensa y en la de Daddy Yankee. "De todas tus acusaciones la ÚNICA que doy por aceptada es la de 'BOCÓN', y como dices que me conoces, tal vez, pero no más de lo que yo te conozco a ti. Sabía que como es tu modus operandi dentro de tu 'mente', ibas a esperar el momento 'perfecto' para mal intencionadamente distraer el ROTUNDO y digno éxito que le rodea a DADDY YANKEE en su retiro, y que su 'cómplice' se encuentra [tras] las rejas, no podía hablar o defenderse de las acusaciones fantasiosas que acabas de distribuir".

