¿Don Francisco ya se vacunó contra COVID-19? En cuanto se enteró que era su turno para vacunarse contra el coronavirus, Mario Kreutzberger, mejor conocido como Don Francisco, hizo el proceso necesario para que tanto él como su esposa recibieran una dosis. Por Carolina Amézquita Pino Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Con el fin de prevenir un contagio por coronavirus, Don Francisco dio a conocer que tanto él como su esposa, Teresa Muchnik Rosenblum, ya pudieron aplicarse la vacuna contra COVID-19. "Hay que hacer fila y, cuando dijeron que [era el turno] a los de 80 años, di un paso al frente y nos pusieron a mí y a mi señora las dos dosis de la vacuna", mencionó Don Francisco al diario mexicano El Universal. El titular de Sábado Gigante permaneció, prácticamente, todo el año encerrado para evitar correr riesgos, sobre todo porque forma parte del grupo vulnerable por su edad y su padecimiento de diabetes tipo 2. Ahora, analiza cuál ha sido su experiencia luego de renunciar obligatoriamente a las actividades que le eran habituales. "Pienso que este ha sido un tiempo de reflexión, de aprendizaje y de ciertos momentos de aburrimiento", mencionó. "Estar confinado en una casa después de tener la oportunidad de salir todos los días a las 9 [de la mañana] a hacer deporte, trabajar, comer en un restaurante, por la noche quedarse de ver con amigos y, de pronto, quedarse entre cinco o seis piezas y sólo encontrarte con una persona... hace valorar más la compañía". Image zoom Credit: Leon Bennett/WireImage SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Mario Kreutzberger, nombre real, dejará su encierro personal y su ausencia profesional para regresar, este lunes, con una nueva emisión televisiva titulada Don Francisco: reflexiones 2021, que se transmitirá por CNN en español. En cada uno de los diez episodios que conforma esta serie, el presentador reunirá a cuatro personas de diferentes ámbitos que hablarán de sus respectivas experiencias. Respecto a tener una contar su historia en televisión, Don Francisco revela que "me han pedido hacer una serie sobre mi vida, pero no he querido hacerla; creo que esas cosas hay que hacerlas postmorten, así hay más libertad".

