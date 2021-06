¡Don Francisco regresa a la televisión! Los detalles de su nuevo programa en CNN en Español El legendario presentador Mario Kreutzberger —mejor conocido como Don Francisco— se unió a CNN en Español. Todo sobre su nuevo programa Don Francisco: Reflexiones 2021. Por Lena Hansen Anuncio Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Don Francisco regresa a la pantalla chica. El legendario presentador Mario Kreutzberger se une a CNN en Español. Los domingos presentará el programa Don Francisco: Reflexiones 2021 "donde tendrá conversaciones cercanas y que invitan a la reflexión con invitados especiales en torno a la conexión humana y la esperanza en el futuro", anunció la cadena. En entrevista con Cynthia Hudson -vicepresidenta sénior y directora general de CNN en Español y Estrategia Hispana para CNN/Estados Unidos- Don Francisco habló sobre este glorioso momento en su carrera. "La interacción entre la audiencia y la gente que estamos entrevistando será algo diferente en el programa", reveló. También añadió que habrán estrellas de múltiples generaciones en el show, dando sus puntos de vista. Don Francisco Credit: Cortesía de Gio Alma/ CNN En Español SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Con más de seis décadas de trayectoria, Don Francisco rompió récords con su programa Sábado gigante, que se mantuvo al aire por 53 años. Tras brillar en las pantallas de Univisión y Telemundo, el comunicador chileno comienza un nuevo capítulo en CNN en Español, como parte de su programación de "domingos de gigantes". Don Francisco Credit: Cortesía de Gio Alma/ CNN En Español "Esta es una nueva etapa en mi vida", reconoce el autor del libro Con ganas de vivir. "Me siento diferente y tengo tantas cosas que brindarle a la audiencia. Tal vez puedo aprender yo también".

