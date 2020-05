¿Don Francisco regresa a Univision? Algunos rumores aseguran que Don Francisco podría estar próximamente de regreso en la televisión de la mano de Univision, la empresa para la que trabajó por más de cinco décadas. Por Carolina Amézquita Pino Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir En el 2015, Don Francisco se despidió definitivamente de Univision y de su exitoso programa Sábado gigante, que estuvo al aire por más de cincuenta años. Luego, el conductor fue a probar fortuna a Telemundo con una emisión titulada Don Francisco invita, la cual concluyó en diciembre del 2018. Ahora se rumora que el presentador podría regresar a la primera empresa. ¿Será verdad? “Señores, si yo les digo que Don Francisco ¡regresa a Univision!”, aseguró el canal de YouTube Chisme no like. “¡Ave María, tiembla la industria!”. RELACIONADO: Don Francisco reaparece en redes sociales Image zoom Alexander Tamargo/WireImage De acuerdo con este programa digital, no será un talk show ni un programa de entrevistas. Se trata de una propuesta de corte turístico que realizaba en regiones chilenas, de donde es originario Mario Kreutzberger Blumenfeld, nombre real del presentador. La emisión titulada Usted no conoce Chile se transmitió del 2013 al 2017 y ahora se crearía una nueva versión que abarcaría lugares de toda América Latina. Este proyecto será presentado a Univision en Nueva York, el próximo mes, por su nieto Ilan Numhauser. “El nieto de Don Francisco hace un programa de viajes que primero empezó por Chile y ahora va a ser por Latinoamérica. Seguramente lo va a hacer México y se lo empaquetó a Univision”, explicaron. “Don Francisco es el productor”. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Habrá que esperar para saber si es conductor estará de vuelta en la televisora que fuera su casa por más de cincuenta años, ya que hasta el momento no ha hecho ningún comentario al respecto. Cabe destacar que tras su salida, Don Francisco regresó a Univision con una participación especial en el TeletónUSA del 2019.

