Don Francisco reacciona a la boda de su nieta con otra mujer El que fuera presentador del mítico show Sábado gigante, ha compartido por primera vez su opinión sobre el enlace de su nieta Nicole. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El pasado mes de diciembre, Nicole Numhauser y Stephanie Bruce unían sus vidas en matrimonio en una ceremonia de ensueño y ante sus seres queridos como testigos en Chile. La nieta del querido comunicador Don Francisco daba el 'Sí, acepto' a su novia para dar comienzo a una vida feliz. Casi seis meses después del bonito acontecimiento, su famoso abuelo ha opinado. El que fuera presentador del exitoso y mítico show Sábado Gigante, participó en el programa Te paso a buscar, de Pancho Saavedra, en el que abordó esta unión. Don Francisco Don Drancisco opina sobre la boda de su nieta | Credit: Don Francisco: (Photo by Alexander Tamargo/Getty Images) IG/Nicole Numhauser "Nos tenemos que adaptar a los nuevos tiempos", dijo el conductor de Don Francisco: reflexiones 2021 en CNN en Español, quien asistió al enlace con su esposa, Teresa Muchnik. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El hecho de que sea un matrimonio entre dos personas del mismo sexo no lo hace distinto pues el amor sigue siendo el gran protagonista. "Las sociedades también van mejorando y aprendiendo, se van equilibrando. Históricamente, el mundo vive de ese equilibrio", explicó Mario Kreutzberger, de 82 años. La joven pareja llevaba cinco años de feliz relación y dieron el paso sin pensárselo dos veces. Nicole llenó su perfil de Instagram de entrañables fotos de, sin duda, uno de los días más felices de su vida.

