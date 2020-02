A sus 80 años, Don Francisco anhela volver a la televisión: “Mi vocación es hacer esto” El legendario Don Francisco asegura que está a la espera de que le aparezca un nuevo proyecto para volver a la pantalla chica. By Carole Joseph ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN Con los 80 años cumplidos, la edad no le resta a Don Francisco las ganas de volver a la televisión. “Trataremos siempre de hacer algo”, dijo a People en Español el conductor chileno, quien espera que alguna cadena ponga sus ojos de nuevo en él. “Porque mi vocación es hacer esto”. La última vez que el conductor de Sábado gigante se dejó ver en pantalla fue en diciembre 2018, cuando su programa Don Francisco te invita en Telemundo salió del aire. Image zoom Más de un año después, el conductor sigue sin planes de retirarse permanentemente. “Mi vocación es trabajar”, resaltó. “Y espero que muy pronto haya algún proyecto para mí”. Image zoom Mario Luis Kreutzberger Blumenfeld nació el 28 de diciembre de 1940 en el seno de una familia de inmigrantes judíos alemanes que escaparon de su país tras el ascenso del nazimso al poder, poco antes de la Segunda Guerra Mundial. Image zoom El 8 de agosto de 1962 convirtió en el conductor de Sábado gigante en la televisión chilena, programa con el que batió récords y entró a formar parte de la historia de la televisión. Además de ese programa, el carismático chileno estuvo a cargo de alrededor de otras 22 producciones, como La guerra de los sexos en Venevisión, ¿Quién quiere ser millonario? en Canal 13 de Chile) o Las cuatro caras de la moneda, en ese mismo canal chileno. Advertisement

Close Share options

Close View image A sus 80 años, Don Francisco anhela volver a la televisión: “Mi vocación es hacer esto”

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.