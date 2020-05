Duro golpe para Don Francisco: “Anoche su corazón dejó de latir, descansa en paz Danielita” El comunicador chileno le dedicó un emotivo mensaje de despedida a Danielita Nuñez, quien fue parte del elenco infantil de Sábado gigante. Por Leonela Taveras Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El legendario presentador de televisión Don Francisco está de luto. Así lo reveló a través de sus redes sociales al informar del fallecimiento de una de las jóvenes que eran parte del Clan Infantil del desaparecido programa Sábado gigante. Daniela Núñez, llamada cariñosamente Danielita, apareció por primera vez en en dicho espacio televisivo a la edad de 9 años. Allí, se le vio crecer e incluso se hizo una campaña para conseguirle un donante del corazón que necesitaba para superar su enfermedad. “Hay vidas que nos dejan profundas huellas. Danielita Núñez, de nuestro Clan Infantil, nos enseñó el valor de luchar por vivir con una sonrisa. Anoche su corazón dejó de latir. Nuestras condolencias a su familia. Descansa en paz”, fue el mensaje de despedida que le dedicó el comunicador en su cuenta de Instagram. “No sabía que iba a hacer muchas amistades y que me iba a abrir muchas puertas. Estuve como 8 meses en el hospital esperando un transplante de corazón”, dijo Daniela en una ocasión en que relató en Sábado gigante su experiencia en el clan infantil del programa. “Recuerdo cuando Don Francisco me vino a visitar y me sentí muy especial y honrada”, agregó agradecida. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Danielita padeció un cáncer cuando tenía apenas un año que superó, pero el tratamiento de quimioterapia le debilitó el músculo cardíaco, lo que le provocó graves problemas en el corazón y posteriormente la llevó a necesitar un transplante. La niña tuvo 4 derrames cerebrales, perdió la vista, el habla e incluso dejó de caminar, según el testimonio de Don Francisco en uno de sus programas del 2016. Ese día, por sus 14 años, recibió un reconocimiento especial por parte de la producción.

Close Share options

Close View image Duro golpe para Don Francisco: “Anoche su corazón dejó de latir, descansa en paz Danielita”

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.