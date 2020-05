Don Francisco no pasa por su mejor momento tras sufrir otra gran pérdida El presentador chileno llora la muerte de un nuevo ser querido en menos de una semana. Su amigo del alma ha sido víctima del coronavirus y este ha sido su mensaje de despedida. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El respetado Don Francisco vive un momento de gran tristeza. En menos de una semana el presentador chileno ha sufrido dos importantes pérdidas humanas en su vida. La primera fue la de la pequeña Danielita Núñez, del clan infantil de su famoso programa, a la que despidió con un sentido mensaje en sus redes. Seis días después de su muerte ha sido el comediante Pepe Tapia quien nos ha dicho adiós. Este grande del humor chileno conocido por su divertidísimo personaje de Ruperto falleció tras contagiarse de COVID-19. El gran amigo y compañero de Don Francisco también batallaba contra otra enfermedad que padecía desde hace años, el Alzheimer. Pepe no pudo más y se marchó dejando de luto nuestros corazones. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Gran persona, humorista, actor y comediante. Hoy despedimos con pesar a Pepe Tapia, quien realizo un destacado aporte al humor de nuestros Sábados Gigantes de Chile. Inolvidables personajes como el eterno novio Ruperto, quedan por siempre en nuestra memoria. "¡Descansa en paz Pepe!", escribió Don Francisco en Instagram. Un mensaje lleno de emoción como el que dedicó a la pequeña Daniela hace unos días en sus redes sociales. Dos personas muy importantes en la carrera del querido conductor que llevaremos siempre en el corazón. Todo nuestro cariño y fuerza para sus familias en estos duros momentos. Que Descansen En Paz. Si necesita información actualizada sobre COVID-19, sus síntomas, tratamiento, etc,. por favor, visite el sitio de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), que ofrece servicio en español: www.cdc.gov/spanish/index.html

Close Share options

Close View image Don Francisco no pasa por su mejor momento tras sufrir otra gran pérdida

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.