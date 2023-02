Las confesiones de Don Francisco a Jorge Ramos Jorge Ramos habla con Don Francisco en su programa Algo personal (ViX) y revela un lado poco antes visto de Mario Kreutzberger, el hombre detrás del ídolo de la televisión. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Jorge Ramos habló con Don Francisco en su programa Algo personal (ViX), revelando a Mario Kreutzberger, el verdadero hombre detrás del legendario presentador chileno. "Es una etapa difícil dejar cosas", admitió Don Francisco sobre el fin de su programa Sábado Gigante y de conducir el Teletón en Chile. "Jubilarse es colgar el alma", añadió el presentador de 82 años. "Nunca hice esto por dinero", confesó sobre trabajar en televisión. "Eso es una adicción que es la misma que tienes tú, que tiene tu señora, que tiene cualquiera que ha hecho algo público", dijo refiriéndose al presentador mexicano y a su pareja Chiquinquirá Delgado. "Es mágico, es adictivo, es a veces inexplicable". Algo peculiar que reveló en la entrevista con Ramos es que tiene la misma billetera desde hace más de 60 años porque cree que es un amuleto de suerte. "Ahí entró mi primer sueldo y espero que entre el último", dijo Don Francisco, quien compró su billetera cuando tenía 16 años. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Jorge Ramos Don Francisco Credit: Cortesía de Univision Si bien su personaje televisivo de 'Don Francisco' le tomó muchos años de dedicación y energía, dedicarse a su familia es una prioridad para Mario hoy. "En esta etapa de mi vida tengo que entregarle mucho a mi mujer, con la que estoy en duda. No voy a alcanzar a pagarle", dijo sobre Teresa Muchnik Rosenblum, la madre de sus hijos. También le debe tiempo "a mis hijos, a mis nietos, a mi única bisnieta y a dos bisnietas gemelas que vienen". Mario admitió que se sentía culpable por faltar en momentos importantes de su familia. "Tuve que llevar a mis hijos al psiquiatra", dijo el presentador, quien trató de remediar sus ausencias. Jorge Ramos Don Francisco Credit: Cortesía de Univision Jorge Ramos llamó a su segmento de "El chacal de la trompeta" —donde descalificaban a concursantes que cantaban desafinados— como una especie de "bullying", y dijo que hay segmentos como el de "Miss colita" o "Miss pechonalidad" de Sábado Gigante que hoy en día serían criticados por promover "estereotipos machistas". "Yo no era el único que hacía esto. No me siento arrepentido", dijo el chileno. "Nunca hice algo en contra de la gente. Los tiempos cambiaron. Hoy día la mujer tiene otro lugar en nuestra sociedad. Cuando esto empezó, era otro mundo", añadió sobre su programa. Ramos también lo cuestionó sobre ser acusado años atrás de acoso sexual y sobre Patricio Abraham Flores Mundaca, quien aseguraba ser un hijo no reconocido del presentador. "Después se demostró en los dos casos que no. Ninguna de las dos cosas yo las había cometido", dijo Don Francisco. "Estamos siempre a merced de alguien que quiera ofenderte, destruirte", añadió.

