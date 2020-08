Conoce a la hija de Don Francisco, Vivi Kreutzberger Por Alma Sacasa ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next IG/Don Francisco Al igual que su padre, la chilena también ha sido presentadora de televisión. Conoce un poco más a la única hija de Don Francisco. Empezar galería La consentida Vivi Kreutzberger, de 55 años, es la única hija del presentador Don Francisco. "Esta es una invitacion abierta a todos mis seguidores para que se unan a la cuenta de #instagram de mi hija @vivikreutzberger #lavivireloaded" , compartió en sus redes Mario Kreutzberger. 1 de 10 Applications Ver Todo Anuncio Anuncio Como su padre Image zoom STR/AFP via Getty Images En 1999, hizo su debut en la televisión en el programa de su padre, Sábado gigante, y en 2003 se convirtió en la presentadora de Gigantes con Vivi en el Canal 13 de Chile, que es la versión chilena de Cantando por un sueño. Anunció su salide del Canal 13 en 2010 y firmó un contrato con Mega, donde condujo programas como Identity y ¿Quién quiere casarse con mi hijo? 2 de 10 Applications Ver Todo Alejada de la televisión Desde 2012 ha estado lejos de la televisión. Se la vio dos años después en un teletón y en 2015 explicó que su interés ahora se encontraba detrás de las cámaras. 3 de 10 Applications Ver Todo Anuncio Vida privada Fuera de sus puntuales reapariciones en los medios, parece llevar una vida muy tranquila en Londres con su actual esposo. En estos años, ha llamado la atención su nuevo look. 4 de 10 Applications Ver Todo Muy estudiosa Realizó sus estudios primarios y secundarios en el Instituto Hebreo de Santiago de Chile. "Viaje de estudios... 18 años!! 🤦‍♀️ El pasado me condena... jajajaja", dijo al compartir una foto de esa época. 5 de 10 Applications Ver Todo En los Latin Grammys Aquí la vemos en una gala de los Latin Grammy con su hija (izq.), su padre y Lili Estefan. 6 de 10 Applications Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio De pequeña "Un poquitín más atrás! Creo es, primero Básico... La cara de malula se mantiene hasta hoy...🤣🤣🤣", dijo de esta foto de la infancia. 7 de 10 Applications Ver Todo En los desafíos Se unió al reciente desafío en el que compartes tu foto en blanco y negro para mostrar el empoderamiento de las mujeres. 8 de 10 Applications Ver Todo Con su hermano Tiene dos hermanos, Patricio y Francisco."Mi hermano ha sido siempre tanto mejor portado que yo...🤣🤣🤣🤣", bromeó sobre una imagen de cuando era pequeña junto a uno de sus hermanos. 9 de 10 Applications Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Su hija La chilena es madre de cinco hijos fruto de su matrimonio con exesposo Andrés Numhauser. 10 de 10 Applications Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Anuncio La galería al completo Anuncio

