Hace justamente un año que don Francisco concluyó su ciclo como presentador del programa de Telemundo Don Francisco te invita tras dos años al aire. "Un programa no lo hace una sola persona, yo represento el trabajo y el talento de muchos, y el trabajo y el talento de muchos del equipo que nosotros llamamos el equipo gigante, con la mayoría de ellos trabajo hace 30, 40, hasta 50 años", expresaba en diciembre de 2018 el presentador de origen chino durante su despedida. A lo largo de este último año en el que se ha mantenido completamente alejado de la televisión han sido pocas las noticias que hemos tenido de Don Francisco, por eso la emoción fue máxima cuando esta semana la periodista Jessica Carrillo, quien trabajó con él en el último programa que hizo para Telemundo, presumió de su reciente reencuentro con el presentador a través de sus redes sociales. Image zoom "Miren con quien estuve ayer, Don Francisco, a quien llevo en el corazón por el gran ser humano que es y excelente maestro. Agradezco a la vida por haberme puesto en su camino", escribió la presentadora de Telemundo junto a varias imágenes en las que aparece junto a don Francisco. Image zoom SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En las instantáneas podemos ver a un don Francisco fuerte y saludable que sigue activo en la vida pública a pesar de estar próximo a cumplir nada más y nada menos que 79 años. "Lo extrañamos en televisión", se puede leer entre las decenas de comentarios que recibió la publicación que compartió Jessica. "¡Qué alegría verlo!", escribió otra seguidora tras ver las imágenes.

