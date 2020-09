True Colors, el documental que rinde homenaje a Alex Rodríguez, Ángela Aguilar y Lele Pons True Colors, el documental que celebra el Mes de la Herencia Hispana honrando la vida de ocho personalidades latinas que han roto estereotipos. Por Andrés Rubiano Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Los festejos alrededor de Estados Unidos continúan en el marco de la celebración del Mes de la Herencia Hispana, tiempo del año en que se honra la gran influencia social, cultural y económica que ha tenido nuestra comunidad a través de la historia del país. Peacock, la popular aplicación de televisión en demanda de NBCUniversal, ha sido una de las grandes marcas que se ha sumado a la celebración del orgullo hispano y el 29 de septiembre lanza una serie de documentales en la que exaltará las historias de vida de ocho latinos que han roto estereotipos en diferentes campos profesionales y que han logrado convertirse en importantes focos de referencia en Estados Unidos. El expelotero de los Yankees Alex Rodríguez, la campeona olímpica de gimnasia Laurie Hernández, el actor de Hollywood John Leguizamo, el presentador de televisión Mario López, la cantante Ángela Aguilar, la influencer Lele Pons, la activista y política Alexandria Ocasio-Cortez y la astronauta Ellen Ochoa serán protagonistas de esta celebración de la cultura hispana. El documental lleva como nombre True Colors. Aunque cada entrega del documental honrará los logros que han alcanzado estos ocho íconos de la comunidad latina en Estados Unidos, también se hablará de las dificultades que afrontan actualmente los millones de hispanos que viven en el país. “Creo que hemos recorrido un largo camino en cuanto al tema de la representación latina, pero todavía hay mucho por recorrer”, asegura Mario López en el tráiler del documental. Por su parte, Alex Rodríguez añade que él “era un joven latino que se suponía que no lo lograría”. "Peacock se enorgullece de agregar True Colors a su biblioteca ... Creemos que el público se conectará con estas historias inspiradoras de figuras pioneras y referentes de la comunidad hispana", aseguró Jen Brown, vicepresidenta sénior de programación y desarrollo temático de la compañía de streaming. "Estas historias íntimas celebran las vidas de líderes hispanos con perspectivas motivadoras y renovadas para nuestro público bilingüe y multicultural", añadió por su parte Peter Blacker, vicepresidente ejecutivo de estrategias e innovación de ingresos de Telemundo, cadena de televisión que también participó en la producción de la serie documental. Peacock también anunció que como parte de la celebración del Mes de la Herencia Hispana añadirá en su programación otros exitosos programas en español, que incluyen el especial deportivo Top 10 Mundial, El Chema, El cuerpo del deseo, Pasión de gavilanes, Más sabe el diablo, La doña, Todo por mi hija, Falsa identidad y El domo de dinero.

