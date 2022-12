Netflix ofrece un adelanto del documental de Harry y Meghan con imágenes de su intimidad La docuserie titulada Harry & Meghan dará a conocer detalles de la historia de amor de los duques de Sussex. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Los duques de Sussex no dejarán nada a la especulación sobre su historia de amor. En el nuevo documental de Netflix titulado Harry & Meghan, el príncipe Harry y la exactriz Meghan Markle mostrará los altibajos de su sorprendente relación y la clave que les ha permitido mantenerse unidos pesar de las turbulencias que han atravesado en los últimos años. En el primer adelanto de la serie que está supuesta a estrenarse este diciembre, la plataforma dio a conocer segmento que muestran cómo son en la intimidad los padres de Archie y Lilibeth, incluyendo imágenes de su boda en el 2018, su viaje a África y momentos especiales de los embarazos de la duquesa. Además de mostrar las dificultades que tuvieron que enfrentar como parte de la familia real. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Meghan and Harry Netflix Credit: Cortesía del príncipe Harry y Meghan, el duque y la duquesa de Sussex En un revelador momento, Meghan se muestra secándose las lágrimas ante la tensa relación con la familia de su esposo y los medios de comunicación en el Reino Unido. Los duques también revelan la importante razón que los llevó a abrir las puertas de su intimidad y compartir su lado de la historia. "Nadie ve lo que sucede a puerta cerrada", expresó Harry, de acuerdo a People. "Tuve que hacer todo lo que podía para proteger a mi familia". Agregó Meghan: "Cuando lo que está en juego es tan grande, ¿no tiene más sentido conocer nuestra historia contada por nosotros mismos?". Por su parte, Netflix reveló que el documental explora además, la clandestinidad del noviazgo de la pareja, que los llevó a abandonar sus roles reales. "Con comentarios de amigos y familiares, la mayoría de los cuales no habían hablado en público de lo que fueron testigos, e historiadores que hablan de la situación de la Commonwealth británica hoy en día, y la relación de la familia real con la prensa, la serie ofrece más que poner luz en la historia de amor de una pareja, da una imagen a nuestro mundo y cómo nos tratamos", expresó la plataforma a través de un comunicado. Harry and Meghan Credit: Cortesía de Netflix La serie fue dirigida por Liz Garbus, cuyo historial incluye proyectos como Love, Marily, What Happened y Becoming Cousteau. "Es bonito poder confiarle a alguien nuestra historia –una directora experimentada cuyo trabajo he admirado– aunque eso signifique que puede no ser la manera en que nosotros la hubiésemos contado", dijo Meghan a Variety en octubre. "Pero eso no es [la razón] por la que la estamos contando. Estamos confiando nuestra historia a alguien más y eso significa que lo haremos a través de su lente". La duda que genera el documental es cómo será recibido por la familia real británica, a la que Markle acusó en el pasado de racismo.

