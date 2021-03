Close

Exclusiva: Mira un adelanto del nuevo documental sobre el doctor Anthony Fauci El nuevo documental Cazador de virus retrata el ascenso del científico nacido en Brooklyn quien lideró la lucha contra el virus del VIH y ahora combate la COVID-19 y sus variantes. Por Mayra Mangal Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Está por estrenarse en televisión el documental Fauci: Cazador de virus (PBS/Associated Press). Ahí se cuenta la vida y obra del Dr. Anthony Fauci, director actual del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas. Fauci se ha convertido en presencia constante en televisión y redes, especialmente desde el brote de un misterioso coronavirus detectado a fines de 2019 en Wuhan, China y que posteriormente se convertiría en causa de la pandemia de COVID-19. Junto al presidente Donald Trump y el entonces encabezado de la lucha contra la pandemia, el vicepresidente Mike Pence, Fauci fue el encargado de informar a la población sobre el virus y ayudar al gobierno a combatirlo. Dicha labor continúa actualmente con el gabinete del presidente Joe Biden y la vicepresidenta Kamala Harris. Sin embargo, no es la primera vez que el nacido en Brooklyn lucha contra una pandemia, de hecho, Fauci realizó un papel decisivo en la lucha contra el virus del VIH y el virus del SARS, entre otras. En anticipación al estreno del documental, este 15 de marzo a las 10 p.m. EST / 7 p.m. PST por la cadena hispana de televisión pública HITN, te contamos 5 datos curiosos del Dr. Fauci. Image zoom Credit: SAUL LOEB/AFP via Getty Images Un hombre de familia

A pesar de tener un trabajo de suma responsabilidad al que por décadas ha dedicado más de 80 horas a la semana, el Dr. Fauci no falta a su cita diaria con su familia para la que prepara la cena cada día. Está casado y es padre de 3 hijas. Considera que su familia es el mayor de sus logros. El niño de los recados

El Dr. Fauci nació en el seno de una familia inmigrante el 24 de diciembre de 1940 en Brooklyn (Nueva York). Sus padres tenían una farmacia y él se crió en el piso de arriba. Desde joven ayudó en el negocio familiar haciendo la entrega de medicinas en bicicleta. Amante de la pesca

Para el Dr. Fauci no todo es trabajo. Además de cumplir con sus múltiples obligaciones, se da tiempo para practicar cada vez que puede una de sus pasiones: la pesca. No hay trabajo que se le resista

No solo empezó a trabajar desde muy joven en la farmacia de sus padres, sino que también durante los veranos de su juventud trabajó en el sector de la construcción en Manhattan. Incansable servidor público

El Dr. Facuci ha servido a 7 presidentes y ha tenido un rol predominante en la lucha contra las más peligrosas enfermedades infecciosas de nuestro tiempo: SIDA, Influenza porcina, SARS, ZICA, ébola y recientemente COVID-19. También es pionero y experto en la investigación de las respuestas inmunológicas del ser humano. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Si necesita información actualizada sobre COVID-19, sus síntomas, tratamiento, etc,. por favor, visite el sitio de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), que ofrece servicio en español: www.cdc.gov/spanish/index.html

