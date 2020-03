Doctora Ana María Polo: “En esta crisis pensemos en nuestra supervivencia y [la] de nuestras mascotas” La doctora Ana María Polo se une a PETA para crear conciencia y proteger a los perros. ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN La doctora Ana María Polo, se une a la organización PETA Latino en una campaña de servicio público que tiene como objetivo concientizar a la comunidad sobre la importancia de cuidar a nuestras mascotas como miembros de la familia. En una entrevista exclusiva la cubana dio todos los detalles sobre esta campaña. ¿Por qué se unió a PETA Latino? Me he unido a PETA Latino [porque] en este momento tan agridulce estamos pensando en la sobrevivencia humano. [Tenemos que ver que también] contamos con el amor de nuestros animales, de nuestras mascotas. Yo tengo a mis perritos y son miembros de mi familia y los trato como miembros de mi familia. Cuando me preocupé de que si tenía suficientes víveres y comida para esta crisis del coronavirus dije 'déjame ver que tenga suficiente para mis animales porque son mi responsabilidad y traen una alegría y un amor incondicional'. Hay que hacer conciencia Falta [tener] conciencia. Hay algo positivo que ha pasado en esta pandemia es que muchas personas están adopando a los animales y ahí hay una buen lección. [Pero] si lo vas a hacer es un compromiso por le resto de la vida de un animal, qué bueno que te da alegría en este momento que te hace falta, pero cuídalo por el resto de tu vida. Image zoom Ana María Polo. [Esta] es una campaña muy bonita y muy propicia para este momento. Es una campaña muy linda. Es el momento de educarnos y la educación es clave. PETA acepta donaciones, hay que hacerse responsable de los animales que se tienen, si hay que tener el amor incondicional de una mascota no hay que comprar hay que adoptar. Adoptar es un acto bello, los animales maltratados son muy agredecidos. Advertisement

