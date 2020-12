A nivel profesional ha sido un año muy transitorio, pero también me dio la oportunidad de meditar un poco y reflexionar [sobre] dónde estoy, dónde quiero ir, qué quiero hacer realmente y cuánto quiero hacer. Yo no soy una jovencita, ya tengo mis añitos, he trabajado mucho en la vida y estoy pensando en trabajar menos y gozar un poco más de lo que he podido acumular de mi trabajo. Es difícil para una persona que siempre [está] 'on the go' [muy activa], de pronto decir: 'Vamos a parar un poco, mira goza un poco de tu alrededor, de tu ambiente, de tu gente'. Y me ha dado esta perspectiva que está muy bien; no obstante, sigo teniendo algunos proyectos que son interesantes porque estoy trabajando en Caso cerrado la película. Estamos trabajando en el guion y va a ser interesante.