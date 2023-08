En las últimas semanas, mucha gente ha estado especulando a través de las redes sociales sobre el peso y la salud de Alejandra Espinoza. La carismática actriz y conductora mexicana ha sido víctima de crueles comentarios por su delgada figura. Consciente de ello, el Dr. Juan Rivera programó este jueves un Instagram Live con el talento de Univision para hablar al respecto y aclarar dudas. "Me parece una gran oportunidad para tener una conversación de salud, una conversación honesta y te doy las gracias por aceptar", le dijo nada más iniciar la transmisión en vivo.

"¿Alejandra Espinoza está saludable sí o no?", comenzó preguntándole.

"Yo quiero pensar que estoy saludable, yo quiero pensar que de acuerdo a cómo yo me siento, me siento muy bien, me siento llena de energía. Yo, por lo menos, así es como tanteo. Obviamente también con las visitas al médico, que yo te mandé mis exámenes", señaló. "La verdad es que yo me levanto muy temprano, todo el día estoy en friega, pocas veces me siento al día, o sea yo creo que yo me siento cuando como, es el único momento de mi día que yo me siento. Soy demasiado activa. Yo me siento bien. Soy muy responsable sinceramente con mi salud, obviamente sí lo hago por mí pero también porque le quiero durar muchos años a mi hijo. Y cuando te digo responsable con mi salud es porque yo me hago exámenes de sangre dos veces al año. Me gusta saber si algo me falta, si estoy bien. Quiero estar bien, quiero estar saludable. Me encanta correr, nunca he pretendido que correr sea algo de un día o de un año y ya, o sea es algo que disfruto mucho y para poder continuar haciéndolo a largo plazo necesito estar saludable".

Alejandra Espinoza Dr. Juan Rivera y Alejandra Espinoza | Credit: Instagram Dr. Juan Rivera

La conductora reconoció que bajó "mucho de peso" cuando empezó a entrenar para el maratón de París. "Yo ya había hecho varios maratones, pero en esta ocasión como iba hasta París dije 'yo no quiero ir a quedar mal allá', entonces de verdad me puse un plan de entrenamiento, de verdad me puse a comer bien, o sea hice todo lo que nunca había hecho para otro maratón y me di cuenta que empecé a bajar un montón de peso", explicó. "La gente me dice como si yo no me diera cuenta, yo me doy cuenta. La muchacha que me entrenaba me decía 'Ale 50 gramos de proteína es lo que tiene que comer una persona normal, tú me tienes que llegar a 70, 80 gramos' porque en verdad estoy quemando muchas calorías cuando corro. Ahorita, si te soy sincera, le bajé un poquito a la cantidad. Voy a correr pero no me presiono tanto justamente por eso".

Espinoza compartió que también cambió su dieta ya que ahora es vegana. "Antes comía lo normal, ahora mismo me pasé a todo que sea 'plant based' y entonces tengo que comer mucho más… Lo primero que yo hice para hacer la transición completita fue comenzar a sacar cosas de mi alimentación tradicional que sentía yo que podía sacar, por ejemplo la carne roja, rara vez yo comía carne roja, entonces dije ya de aquí en adelante nunca más. Después saqué el pollo, después lo que más me costó fueron los mariscos porque me encantan los mariscos, leche nunca he tomado, el queso también me costó… Y una vez tomé la decisión visité a una nutricionista…".

"¿Alejandra Espinoza pasa hambre para verse así de delgada?", le preguntó el doctor.

"Al contrario, bueno sí paso hambre pero como tengo hambre estoy comiendo todo el tiempo", respondió. "Cualquier persona que conviva conmigo te va a decir exactamente eso. Yo como todo el día, justamente porque como quemo muchas calorías todo el día tengo hambre, todo el día estoy comiendo. Entre más calorías uno quema pues más hambre te da".

"¿Por qué tu crees Alejandra que la gente en vez de decir 'guau, qué bueno que Alejandra está llevando esa vida saludable' muchas veces en las redes sociales hacen lo opuesto 'está muy flaca, debe estar enferma'? ¿Y cómo tú bregas con eso?", quiso saber Rivera.

"Yo creo que así como para mí el correr es algo con lo que yo me descargo y saco mis cosas negativas, la gente utiliza las redes sociales también para eso y de verdad, te soy sincera, gracias a Dios soy una persona que a mí no me afecta, entonces yo los dejo. Si te das cuenta yo dejo todos los comentarios, que vengan, que escriban. No me afecta porque yo sé la verdad. Uno tiene que ser coherente en su vida en general. Yo a mi hijo Matteo todo el tiempo le digo 'no puedes permitir que la opinión o los comentarios de los demás te afecten'. Si le digo eso a mi hijo y yo dejo que a mí me deprima y me afecte la verdad es que estoy bastante mal, entonces yo trato de aplicar en mi vida lo mismo que trato de enseñarle a Matteo", aseveró. "No puedo permitir que los comentarios de la gente me hagan esclava".

Espinoza comentó que nunca había sido tan consciente de su salud y alimentación como ahora. "Además de que, vamos a ser sinceros, tengo una familia y todos son muy delgadas. Yo creo que también es genética, entonces genética más alimentación más ejercicio este es el resultado y no puedo hacer nada en contra de eso", dijo.

Dr. Juan vio los resultados de sus pruebas de laboratorio