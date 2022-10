El Dr. Juan Rivera comparte el problema de salud que enfrentó: "Me hice pruebas difíciles" Sus consejos sobre salud y estilo de vida son siempre valiosos. Pero en esta ocasión, fue él quien se convirtió en el paciente y contó la condición de salud que padeció. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Tanto sus intervenciones en redes sociales como sus apariciones en los medios de comunicación, son siempre una inyección de información valiosa para cualquier persona. Por eso mismo, el doctor Juan Rivera quiso ponerse al otro lado, esta vez como paciente, y contar la condición de salud que tuvo que experimentar tiempo atrás y que le llevó a la realización de "pruebas difíciles". Finalmente, después de un tiempo tratando de averiguar el porqué de tal situación, los médicos, él incluido, encontraron la raíz del problema y, por tanto, la manera de evitar tal padecimiento. Doctor Juan Rivera Doctor Juan Rivera | Credit: IG/Doctor Juan Rivera Ha sido a través de una de sus publicaciones en Instagram que contaba a su más de un millón de seguidores la batalla que afrontó por mucho tiempo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Por mucho tiempo he batallado con la acidez o el reflujo, hasta el punto que he tenido que dormir sentado, evitar el alcohol, el café etc. En ocasiones me daba hasta comiendo alimentos saludables. Hace como un año no aguantaba más, me había hecho un sin número de endoscopías y todo bien, pero mi calidad de vida seguía disminuyendo", comienza su testimonio. Doctor Juan Rivera Doctor Juan Rivera | Credit: IG/Doctor Juan Rivera Después de pruebas complicadas entre las que se incluye aguantar un tubo en su esófago durante 24 horas, el puertorriqueño confirmó sus sospechas. "¡Es el maldito estrés que tanto nos afecta a todos! Y comencé a meditar,20 minutos dos veces al día. Y me ha funcionado. Llevo un año sin tomar el medicamento llamado proton pump inhibitor y tomo café todas las mañanas, y es uno de los momentos que más disfruto en el día. ¡Y de vez en cuando me doy mi tequila!", expresó. Con esta publicación tan personal y a la vez tan informativa, el doctor volvió a hacer hincapié en lo peligroso que es el estrés crónico e incontrolable. "Pasa factura y se manifiesta de diferentes maneras en diferentes personas. No lo ignoren, atáquenlo", aconsejó.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image El Dr. Juan Rivera comparte el problema de salud que enfrentó: "Me hice pruebas difíciles"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.