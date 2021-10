El doctor de Alejandra Espinoza explica qué realmente llevó a la presentadora al hospital El neurólogo George González, doctor de Alejandra Espinoza, explica por qué tuvo que ser hospitalizada de un momento a otro por un repentino episodio de salud. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Alejandra Espinoza Credit: Facebook Alejandra Espinoza El neurólogo George González, doctor que ha atendido a la presentadora Alejandra Espinoza luego que de un momento a otro tuviera que ser hospitalizada por un repentino episodio de salud, aclaró qué le sucedió a la mexicana. En declaraciones a Despierta América (Univisión), el médico pudo compartir el diagnóstico final de lo que le sucedió a Espinoza tras varios estudios clínicos. "Tuvo una migraña compleja, muchas veces se presenta con síntomas que confunden con infarto cerebral", aseguró González al hablar con el doctor Juan Rivera y Karla Martínez en el programa. "La migraña es una descarga eléctrica de células de cerebro", explicó el especialista e insistió en que estas descargas se pueden presentar de muchas maneras, como un dolor agudo o incluso sin dolor, y atacar la parte motriz y ocasionar pérdida o vista nublada, parálisis o dolor en alguna o varias partes del cuerpo. Si bien se desconoce a ciencia cierta qué le desató el evento, en la mayoría de los casos es provocado por el estrés. El especialista también indicó que no tiene por qué tener secuelas a largo plazo y que la ex reina de belleza ya se encuentra bien físicamente. Alejandra Espinoza Alejandra Espinoza | Credit: Mezcalent SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Todos los vasos sanguíneos yendo a su cerebro están abiertos... Todos los estudios salieron bien, no tuvo ninguna salida en el cerebro, no le dejó ningún tipo de efecto a largo plazo. Es la primera vez que le pasó, le tenemos un par de estudios pendientes, pero se ve bien físicamente", sostuvo. Espinoza no participó en la tercera gala de la nueva temporada de Nuestra Belleza Latina por el incidente, que hizo que se le virara la cara y perdiera la visión, algo que causó mucha preocupación. En su lugar estuvo Giselle Blondet en el reality show. ¡Esperamos que la modela pronto pueda incorporarse a sus labores!

