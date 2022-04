Muere el doctor Buenrostro, cirujano de Jenni Rivera Así reaccionaron las celebridades ante la inesperada muerte del famoso médico en San Diego. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Nelssie Carrillo dio la voz de alarma en sus redes al compartir el comunicado oficial de la familia del famoso doctor Carlos Buenrostro Vásquez, cirujano de Jenni Rivera, anunciando su inesperada muerte: "Con profunda tristeza", podía leerse en la misiva, "se les comunica el sensible fallecimiento del Doctor Carlos Buenrostro Vásquez este sábado, dos de abril de 2022, en la ciudad de San Diego. Los servicios funerarios se llevarán a cabo en un ambiente familiar. Agradecemos su comprensión y oraciones. Descanse en paz". La periodista mencionó a la diva de la banda, ya que él "le hizo sus cirugías plásticas", según afirmó en su post. La reconocida Jessica Maldonado afirmó sentirse muy afectada ante la partida de su amigo y compartió un lindo carrusel de fotos junto al fallecido: "Mi querido Doctor Buenrostro, con gran dolor me entero de su partida un hombre ejemplar dedicado a su familia, mis condolencias a su hermosa familia y esposa, que en estos momentos de dolor tengan fortaleza para superar su partida. Yo tengo mucho agradecimiento con usted y por brindarme su amistad sincera en un mundo donde cada vez es más difícil encontrar eso. Vuele alto Doctor y Descanse En Paz amigo mío ♥️", finalizó. El célebre doctor concedió una entrevista al programa De primera mano con motivo del noveno aniversario de la muerte de Jenni Rivera en un accidente aéreo. En ella reveló que la diva de la banda se habría realizado al menos más de cinco intervenciones: "A veces eran cirugías grandes y a veces pequeños retoquitos", confesó, "por eso es que no tengo la cuenta exacta, pero varias veces y siempre bien justificadas". Jenni Rivera Credit: John Parra/WireImage via Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Descanse en paz.

